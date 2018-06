Kanter será agente libre y ya hay equipos tras él

Varios equipos ya se han interesado en el pívot turco. Cuando finalmente sea agente libre tendrá varias ofertas encima de la mesa, incluyendo una de los Bucks, que están muy interesados en contratarlo. El domingo salió a la luz un informe que afirmaba que el ex-jugador de los Thunder había rechazado la opción de jugador en los Knicks. Aunque la periodista Taylor Brooks de SportsNet New York, afirma que el jugador ha desmentido que haya rechazado la opción de jugador. De todas formas, Kanter tiene hasta el 29 de Junio para decidir si es agente libre o si sigue en los Knicks, aunque todo apunta a un nuevo futuro para el pívot turco

Enes Kanter hasn’t yet made a decision on his $18.6 million player option. Opposing teams expect him to opt in. But if Kanter opts out, multiple teams - including Milwaukee - have expressed interest internally in discussing a potential contract with the 26-year-old center.