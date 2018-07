Tyrekee Evans firmará un año con los Indiana Pacers

Indiana Pacers se refuerza. La franquicia reside en un lugar complicado para traer agentes libres, por lo que cada jugador que consiguen es un triunfo muy importante para la gerencia del equipo.

En este caso, el jugador es Tyrekee Evans. El escolta lo ha tenido difícil en las últimas temporadas, y debido a las lesiones no ha sido capaz de encontrar continuidad en su juego ni en su nivel. El año pasado, debido a su contrato muy asequible, los Grizzlies trataron de traspasarlo en el trade deadline, pero no consiguieron lo que ellos pedían por lo que consideraban un gran jugador. Debido a esto, Evans no tenía intención de renovar con la franquicia de Memphis, ya que consideraba que el trato no había sido el correcto. Aún así es un gran jugador, con juventud, que en buena forma física puede ser un titular más que decente en la liga.

Los Indiana Pacers mejoran así su juego exterior, con un jugador que puede aportar físico y tiro de tres, aparte de ser un anotador más que decente. La temporada pasada promedió casi 20 puntos y cinco rebotes, además de cinco asistencias. Firmará un contrato por una sola temporada y 12 millones de dólares. Un buen contrato para ambas partes. El jugador puede conseguir revalorizarse, y salir de nuevo a la agencia libre del año que viene en busca de su último gran contrato. Mientras los Pacers consiguen a un buen jugador a un precio aceptable, y no comprometen su futuro salarial a largo plazo. Si la apuesta sale bien, estupendo, pero si no funcionara, el año que viene cada uno irá por su lado.

Se van acabando los agentes libres de importancia en este mercado. De gran interés solamente queda saber que puede pasar con los jugadores que son agentes libres restringidos, como Capela o Jabari Parker. El resto de las piezas van moviéndose poco a poco, y la agencia libre se irá agotando hasta que todos los equipos tengan la mejor plantilla que sean capaces de conseguir.