Masai Ujiri se disculpa con DeMar DeRozan

Ayer salió Masai Ujiri a la palestra para hablar del traspaso de DeMar DeRozan a San Antonio Spurs a cambio de Kawhi Leonard. El jugador se sintió traicionado ya que se le aseguró en Las Vegas que no sería traspasado. De esta manera, el presidente de operaciones de los Raptors se vio forzado a dar una rueda de prensa donde normalmente suelen presentarse los nuevos jugadores, aunque Leonard no estuvo presente. Ujiri dio detalles de cómo se fraguó todo y tuvo su oportunidad para hablar de lo sucedido con DeRozan y su cabreo posterior al haber sido traspasado a la franquicia tejana.

“Tuve una conversación con DeMar durante la liga de verano, y quiero dejarlo ahí. Hablamos y quizás fue error mío por comentarle lo que esperábamos por su parte para la siguiente temporada. No dijimos nada de ningún traspaso, ese tema no se puso sobre la mesa. Ahí está el problema, creo que hubo un malentendido por ambas partes”. Dijo Ujiri. También añadió que apreciaba la contribución de DeRozan a la franquicia, pero sentía que no podía dejar pasar la oportunidad de adquirir a Kawhi Leonard, el dos veces mejor defensor de la NBA y finalista al premio de MVP.

“En mi trabajo, tenemos que asumir que continuaremos hacia delante con el equipo que tenemos. Si hubo una falta de comunicación en ese aspecto, pido perdón a DeMar, a su familia y a su representante”. Fuentes de ESPN aseguran que ni Leonard ni DeRozan estaban entusiasmados por cambiar de equipos. Los jugadores no querían que se produjese este traspaso aunque estas cosas suelen pasar cuando uno de ellos lo pide. Al final del día, los Raptors publicaron en su cuenta de Twitter una imagen con Leonard sonriente junto con Ujiri y su agente. Veremos cómo funciona este experimento en Canadá.