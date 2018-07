Diego Ocampo al Barça B: "Fue fácil el acuerdo debido al interés mutuo"

Google Plus

El FC Barcelona Lassa ha presentado al entrenador gallego Diego Ocampo como nuevo timonel de su filial en LEB Oro para las tres próximas temporadas, hasta 2021.

Ocampo llega a la Ciudad Condal después de dirigir al Divina Seguros Joventut hasta mitad de campaña, y de firmar con el Baxi Manresa a final de temporada para lograr el retorno del club del Bages a la Liga Endesa.

Es un reto trabajar con buenos jugadores

En las declaraciones en su llegada a Can Barça, el coach azulgrana se mostró ilusionado con la oportunidad de formar jugadores para llegar a competir a tan alto nivel: " Estoy muy contento personalmente. Es una oportunidad para mí para trabajar en un club con la historia y los valores del Barça, y creo que es una gran oportunidad para trabajar en formación. Fue fácil el acuerdo debido al interés por contratarme pero también a mi interés por el Barça y por dedicarme a esto" dijo.

El orensano afirmó que su llegada al filial azulgrana supone un reto personal importante: "Siempre he trabajado en la formación de jugadores y entrenadores de manera secundaria, pero la verdad es un reto trabajar con buenos jugadores, con lo cual también hay que estar al nivel para desarrollarles. Es importante tener un buen nivel para poder enseñarles y poder ayudarles, pero también saber trabajar en equipo, porque para formar jugadores es necesario un buen trabajo colectivo" afirmó el gallego.

Acto seguido, y para finalizar, Diego Ocampo describió la complicada tarea que acarrea la formación a tan alto nivel: "Nuestra dificultad es aún mayor porque no es llegar a ser un jugador de ACB o no ACB, es llegar a ser un jugador de Euroliga, y no solo eso, es un reto mental jugar en el Barça, porque el Barça como club que quiere ganarlo todo hay que tener un nivel mental muy alto, y hay que saber soportar la presión. Todo ello hace que sea un batido de máxima dificultad para el entrenador/jugador, pero muy atractivo para ambos para ir de la mano y ayudar a que haya más jugadores en el primer equipo" sentenció el técnico.