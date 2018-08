La infancia de Lebron James fue la inspiración para hacer su colegio

Cuando Lebron James se perdió 83 días de escuela en cuarto grado, porque él y su madre vivían en el otro lado de la ciudad y tenían dificultades para ir y venir del edificio de la escuela sin automóvil y sin horario de autobús, su suerte cambió para mejor cuando varias familias se interesaron por él y le brindaron su cuidado y apoyo.

"Fue un desafío", dijo James. "Fue un desafío mental. A veces piensas en un niño que está en tercer grado a esa edad, entre 8 y 7 años, en cuarto grado tiene responsabilidad o tiene estrés, ningún niño de 8, 9 debe tener estrés. Yo era uno de esos niños, así que sé exactamente lo que esos niños están siendo parte de esto"

"Pero cada vez que aparecía en la escuela, era extraño, los maestros siempre le decían a mi mamá que cuando aparecía, era uno de los mejores estudiantes que tenemos. Solo esperamos que él pueda mostrar más. simplemente no podía hacerlo en ese punto y tiempo. Así que sé exactamente por lo que están pasando muchos de estos niños ".

James explicó su experiencia de cuarto grado más tarde durante una conferencia de prensa, diciendo: "La escuela no significaba nada para mí, obviamente, en aquel entonces ... Fue una sorpresa para mí cuando me desperté y en realidad iba. Entonces, me sentí como si todos los días estuviese despertando y tuviera un montón de tiempo sin nada. No tenía hermanos ... Hubo muchos días vacíos, noches vacías y simplemente como un proceso de pensamiento sin futuro ".

James notó que el apoyo que recibió llegó antes de ser conocido como un atleta sobresaliente: el primer año que jugó baloncesto organizado fue en quinto grado.

Si bien la inauguración de la escuela es una representación tangible de su servicio público, James prometió seguir haciendo la diferencia a través de su ejemplo y abordando cuestiones sociales cuando lo considere apropiado, incluso si eso significa desafiar públicamente al presidente Donald Trump, como lo hizo en el pasado.

"Bueno para mí, tengo una voz, tengo una plataforma y tengo tantos niños, y no solo niños, sino también adultos y todo el mundo en busca de orientación. Y buscando a alguien que los guíe en momentos en que siento que su voz no es poderosa ", dijo James. "Y cuando ves algo que es injusto o ves algo que está mal o ves algo que intenta dividirnos como una raza o como un país, entonces siento que mi voz se puede escuchar y hablar mucho. Especialmente viniendo de un lugar de deportes.

"Vivo en el deporte. Sin el deporte, no estaríamos todos aquí. No estaría hablando contigo, Rach (Nichols). No me estarías entrevistando. Los deportes detienen la carrera. Cada raza viene juntos para luchar por un objetivo común y eso es ganar y divertirnos y tener camaradería y cosas así. Y para que alguien o un grupo de partes intenten dividirnos mediante el uso de nuestra plataforma deportiva, el deporte me ha dado todo lo que alguna vez podría pedir, no podía permitir que eso sucediera. Por lo tanto, al usar mi voz y hacer que los jóvenes y las personas que necesitan la guía sepan que me preocupo por ellos y que voy a ser su voz, es apasionante. para mí, porque como dije, los deportes son lo último para unir a la gente, así que para eso estoy aquí ".

Y a pesar de su reciente defensa política, ese seguirá siendo su alboroto fuera de su trabajo diario con los Lakers.

"Puedo seguir entrenando a (mis hijos) por un tiempo", dijo James cuando se le preguntó si tenía visiones de postularse para un cargo en el futuro. "Mi entrenamiento AAU: dos torneos, dos campeonatos nacionales. Me siento realmente bien con mi situación".

Se sentirá aún mejor si ve que la Escuela 'I Promise' tiene el tipo de impacto en la vida de los jóvenes que sus mentores tuvieron con él, cuando pudo haber tomado un rumbo equivocado.

"Cuando obtengamos las estadísticas ... dentro de unos años, muchos de estos niños irán a la universidad y comenzarán sus propias empresas o devolverán algo a la comunidad, cosas de esa naturaleza, nos hará sentir orgullosos", James dijo. "Porque para eso estamos aquí. Somos un gran grupo de apoyo para estos niños.

"Simplemente queremos todo para ellos. Todo y más. Así que va a significar mucho para mí".

Antes de que la ceremonia de apertura de la escuela llegara a su fin con la madre de James, Gloria, levantando una bandera I Promise en la asta de la bandera, James tuvo un mensaje final para sus alumnos, que él monitoreará desde lejos.

"No importa si estoy jugando en Los Angeles o no, Akron, Ohio siempre es el hogar para mí", dijo.