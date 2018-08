Drummond quiere ser una amenaza en la línea de triple

Google Plus



Los Pistons han sufrido varios cambios este verano. El 7 de mayo, el equipo despidió al entrenador Stan Van Gundy y semanas más tarde el gerente general Jeff Bower y la franquicia separaron sus caminos. El 11 de junio, Detroit contrató a Dwane Casey como su nuevo entrenador.

Pívot clásico dominante

Todos estos cambios también tienen su reflejo en Andre Drummond, con permiso de Griffin, el jugador mas importante del equipo de Michigan, se ha propuesto mejorar su tiro de media distancia, y sobre todo, meter en su repertorio ofensivo el poder encestar tiros desde la línea de triple.

"No hago los videos tirando para que la gente se divierta," Drummond dijo a los medios durante el minicampamento de la selección de Estados Unidos. "Si estoy practicando esos disparos, es porque estoy trabajando en ellos para la próxima temporada. Es mi objetivo y las fotos y videos es lo que reflejan.

"Hacer por lo menos 200 tiros desde la esquina cada día antes de irme al gimnasio es prueba de ello. Hago y practico el mismo disparo una y otra vez, por lo que estoy cada vez más cómodo con él. Ha sido genial hasta ahora."

Scott Rafferty de NBA.com recientemente describió cómo su disparo sería beneficioso y fundamental para la ofensiva de Detroit.

"Agregar un tiro de 3 puntos a su juego sin duda ayudaría a un equipo como los Pistons que entra en la próxima temporada con una alineación inicial proyectada de Reggie Jackson, Reggie Bullock, Stanley Johnson, Blake Griffin y Drummond. Aparte de Bullock, que emergió como uno de los mejores tiradores de triples en la liga la temporada pasada, Detroit no tiene jugadores totalmente fiables en tiro exterior para acompañar a sus dos All-Stars y Jackson"

Ciertas dudas

Mientras que la idea tiene sentido en la teoría, la historia de la Drummond como tirador de media distancia y en los tiros libres, algo mejorado la ultima temporada reduce la probabilidad de que logre tener un tiro de tres respetable.

El problema es que Drummond no ha mostrado muchos signos en su carrera NBA de ser un buen tirador. Él viene de su temporada más exitosa de la línea de tiro libre con un 60% pero solo ha intentado un total de 30 tiros de tres desde que fue seleccionado en el pick no. 9 en el Draft de la NBA de 2012 y solo ha logrado el 29,1 por ciento de sus intentos de tiro de media distancia , la mayor parte de los cuales han llegado en forma de ganchos, no en tiros en suspensión.

La mayoría de los intentos de 3 puntos de Drummond ha sido tiros al final del partido o de los respectivos cuartos, por lo que tampoco es un fiel reflejo de su capacidad o no como triplista.

La primera temporada completa del experimento de Drummond-Griffin será notablemente diferente a la muestra de 25 partidos de la temporada pasada. Si Griffin, cuyo triple ha mejorado notablemente en los últimos años, y Drummond pueden ser eficaz desde el perímetro, los Pistons pueden muy bien alcanzar nuevas alturas y volver a los playoffs con comodidad.