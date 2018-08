Whiteside se  reunió con Pat Riley y Spoelstra

Google Plus

El pívot Hassan Whiteside dijo a periodistas el miércoles que se reunió con el presidente de Miami Heat Pat Riley y con el entrenador Erik Spoelstra el mes pasado y ahora está en un mejor lugar con el equipo.

"Tuvimos una gran charla", dijo Whiteside a los periodistas en una conferencia telefónica para discutir el partido de la NBA del sábado en África, en el que planea jugar. "Creo que es confianza en ambos lados. Creo que eso es lo más importante ... Fue sobre una reunión de cuatro horas. Era mucho sobre la vida. Fueron dos horas de baloncesto, dos horas de vida. Fue una buena reunión "

Whiteside, quien tiene dos años restantes en su contrato de cuatro años y $ 98.4 millones con el Heat, se quejó públicamente sobre su papel y su falta de tiempo de juego en los playoffs después de la derrota de Miami en el Juego 3 ante los Philadelphia 76ers . Whiteside jugó solo 76 minutos en total en los cinco juegos.

Después de la serie, Riley dijo a los periodistas que Whiteside no estaba "listo" para los playoffs y que "no estaba en buena forma". La semana pasada, Riley insistió en que el Heat no estaba haciendo compras en Whiteside en los negocios este verano, pero dijo que el centro "tiene mucho trabajo por hacer".

Whiteside, de 29 años, quien sufrió una lesión en la rodilla la temporada pasada y estaba limitado a 54 partidos en la temporada regular, dijo el miércoles que "no estuvo sano todo el año pasado".

"Estuve entrando y saliendo de la rotación con lesiones. Volviendo sano. Al regresar de un hematoma en el hueso, lleva meses curar", dijo a los periodistas.

Sin embargo, el miércoles se declaró "completamente curado" y dijo "Me siento genial". "Me siento como mi persona normal otra vez", dijo.