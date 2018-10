Los Pistons fichan al creador del "trade machine" de ESPN

Los días como ingeniero de software en ESPN se le acabaron a

Sachin Gupta. Durante años ayudó a desarrollar la trade machine que sirvió como impulso a su brillante carrera.

Salto cualitativo en su carrera

"Unirse a una oficina de la NBA no era el objetivo de mi carrera", dijo Gupta, que fue nombrado subdirector general el martes. "Simplemente funcionó de esa manera y surgió así"

"Disfruté trabajando en ESPN. Cuando me gradué de la escuela, quería combinar mi carrera (ingeniería informática) con mi pasión por el deporte y fue una gran manera de hacerlo."

Desde sus inicios la trade machine fue un rotundo éxito, pero su consagración llegó cuando los escritores Bill Simmons y Chad Ford de ESPN.com comenzaron a usar la aplicación en sus columnas.

"Se hizo mucho más grande lo que hubiera imaginado". dijo Gupta que inmediatamente se dio cuenta que tenía ambiciones más grandes. Se incorporó a la oficina de Houston Rockets más adelante en 2006 bajo el gerente general Daryl Morey.

Posteriormente fue nombrado vicepresidente de operaciones de los Sixers tras la contratación de Sam Hinkie como presidente de la franquicia. Gupta fue su primera opción para el cargo.

Su siguiente destino: Detroit

Gupta surgió como una posibilidad para la gerencia de los Pistons cuando propietario Tom Gores despidió a Stan Van Gundy como entrenador y presidente de la franquicia en mayo.

Arn Tellem, quien encabezó la creación de la nueva oficina de los Pistons, habían fijado el objetivo de ficharle para un staff técnico totalmente renovado. Tellem, agente de jugadores desde hace mucho tiempo, que se unió a los Pistons en 2016, prefiere mentes jóvenes que puedan aportar ideas nuevas.

"Cuando yo era un agente, siempre traté de contratar a personas que tienen diferentes perspectivas" dijo Tellem a principios de este verano. "Cuando me estaba preparando arbitrajes de béisbol, necesitaba una perspectiva de análisis desde el principio como un agente. Fuimos uno de los primeros en hacerlo y llevé esas ideas al baloncesto. Me hizo un mejor agente. Cuando contraté gente en mi oficina, no era sólo gente que conocía los deportes. Yo estaba buscando gente con la actitud correcta y tienen diferentes orígenes.

"Mirando en nuestra oficina, creo que necesitamos gente joven y buenos pensadores".

Siguiendo esta mentalidad los Pistons han fichado numerosas caras nuevas para su oficina como el sub GM Malik Rose, 43 años y han conservado al también sub GM Pat Garrity de 41 años de edad. La oficina también ha añadido a sus filas a Sammy Gelfand, 31 años, quien ha sido nombrado director de análisis.

La renovación de la oficina ha sido completa, todo lo contrario al equipo que mantiene el núcleo del curso pasado, aunque si hay salud en Detroit, todas las quinielas apuestan a que Motown volverá con cierta comodidad a playoff.