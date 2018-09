Carmelo Anthony se despide de Oklahoma con una carta

Carmelo Anthony, después de firmar oficialmente con los Houston Rockets el lunes, escribió una carta agradeciendo a la organización Oklahoma City Thunder y a sus fans el apoyo recibido durante todo el año.

"Sé que fue solo una temporada, pero desde el momento en que llegué a Oklahoma City fui recibido con mucho cariño por el equipo, la organización y, por supuesto, los increíbles fanáticos de esta increíble ciudad", dijo Anthony en la carta proporcionada a The Oklahoman a través del equipo. "Durante toda la temporada, partido tras partido, me alentabas y enraizaste para que nosotros mejorásemos como equipo. Eso es algo que siempre valoro y nunca olvidaré. Ese apoyo genuino me mantuvo durante toda la temporada".

Anthony renunció a su cláusula de no cambio en septiembre pasado para aprobar un cambio de los Knicks de Nueva York a los Thunder, dando comienzo a una temporada rocosa que presentó bajas profesionales en casi todos los ámbitos para el diez veces All-Star.

Después de acabar la temporada, Anthony expresó su frustración por el papel tomado durante todo el año y los resultados finales. Después de dejar Oklahoma fue enviado a Atlanta Hawks, franquicia que renunció al jugador para que este pudiese firmar con los Rockets días después.

''En la vida, aprendí que las cosas no salen siempre como uno quiere'', dijo Carmelo en su carta. ''Lamento que el proyecto no funcionase mientras yo estuviese aquí, gracias a Russ, PG, Sam Presti, al entrenador Billy Donovan, a mis entrenadores y a todo el personal que trabaja tan duro cada día en el Chesepeake Arena y en las instalaciones de entrenamientos. Les aprecio mucho a todos'', declaró Anthony.

''Por último, y no menos importante, gracias al Sr. Clay Bennett por creer en mí. Este capítulo de mi carrera puede estar llegando a su fin, pero mi historia está lejos de haber terminado''.