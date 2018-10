CJ McCollum criticó duramente la política de fichajes de Golden State

El escolta de Portland Trail Brazers, CJ McCollum, deja clara su postura contra los fichajes de Golden State siempre que puede. Y en su entrevista en CCTV, la televisión china, no iba a ser para menos. En esta entrevista, al ser preguntado por DeMarcus Cousins y su fichaje por los Warriors, respondió: “No haría nada ni parecido, me da asco. No lo haría nunca. No soy como ellos, yo he crecido de forma diferente".

Acto seguido fue preguntado si esta sería la nueva dirección que iba a tomar la NBA, firmando grandes jugadores por contratos muy bajos para poder ganar el título, a lo que McCollum contestó: "Para nada. Creo que algunos sí lo seguirán haciendo, pero otros tienen demasiado orgullo para querer tomar el camino fácil y no ganar con sus verdaderos equipos".

Con estas declaraciones, McCollum continúa su serie de encontronazos con los Warriors tras el rifirrafe en las redes sociales tras el podcast en el que invitó a Kevin Durant hace algunas semanas. Kevin Durant insinuó que los Portland Trail Blazers “nunca ganarían el campeonato”, mientras que McCollum califico de “suave” la decisión de unirse a los Warriors.

McCollum deja claro que situaciones como la de Demarcus Cousins, que firmó un contrato por el mínimo salarial de 5.3 millones de dólares para poder formar parte de los actuales campeones de la NBA, Golden State, no forman parte de su visión de la NBA, y no es el único.

Gran parte de aficionados a la NBA consideran que movimientos como los de Golden State de reunir a tantas estrellas en su equipo puede ser incluso negativo para la liga. Estos aficionados encuentran más entretenido ver como las grandes estrellas de la NBA de distribuyen en una serie de equipos mayor y pelean por el título desde su franquicia, y no se agrupan en dos o tres equipos plagados de “superestrellas”.

Si los Warriors ya dominaban la NBA antes de la llegada de su fichaje estelar esta agencia libre, todo hace indicar que continuarán haciéndolo por lo menos durante este año, si ninguna franquicia se lo impide.