El calendario, escollo para el Barça Lassa

Victor Claver, Pau Ribas, Kevin Pangos y Chris Singleton han atendido esta mañana a los medios antes de viajar a Rusia, donde se estrenaran en la Euroliga ante el CSKA. Los jugadores, igual que hiciera minutos antes su entrenador, Svetislav Pesic han destacado la dificultad que supone el torneo, y sobretodo el inicio que tendran. Los azulgrana jugaran 10 de los 15 partidos de la segunda vuelta lejos del Palau Blaugrana, y solo dos de los primeros ocho seran en su feudo. El primero, en la pista del CSKA de Moscú, dirigido por Dimitros Itoudis.

''Son uno de los equipos más fuertes en Europa, ya lo han venido demostrando estos años.'' Ha destacado el alero Pau Ribas. "Veremos de lo que somos capaces de hacer. Estamos preparados. Intentaremos sacar los máximos puntos posibles de los partidos fuera de casa'', ha añadido. El jugador confía en la fuerza del Palau Blaugrana durante toda la temporada. '' Será importante alargar las buenas dinámicas y rachas para coger confianza a lo largo de la temporada''.

Por su parte, el valenciano Victor Claver, ha insistido en la exigencia que supone competir en dos competiciones como la Euroliga y la Liga Endesa. ''No nos podemos relajar. La exigencia es máxima y hay que estar preparados para ganar el máximo de partidos''. Claver no ha querido mirar hacia atrás. ''Cada temporada es un camino nuevo. Tenemos que ir con la mente despejada. El objetivo siempre es el mismo, pero con diferentes protagonistas. Tenemos que aprender del año pasado pero no hay que darle muchas vueltas''. Finalmente ha destacado la importáncia de tener una plantilla larga y del apoyo de los jugadores del Barça B, que ya han tenido minutos en este inicio de temporada.