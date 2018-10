Fultz se presenta en sociedad: primer triple en la NBA

16 partidos ha necesitado en la NBA el joven Markelle Fultz para conseguir hacer su primer tiple como jugador en la NBA. Por casi todos es sabido que sentía mucha inseguridad para lanzar de lejos tras la dura lesión a la que se tuvo que enfrentar el año pasado, por ello el base de los 76ers ha pasado gran parte del verano practicando el tiro de tres y su lanzamiento, y por fin en la noche del jueves encontró el premio.

En la victoria 127-108 ante los Chicago Bulls, el joven base de Philadelphia logró anotar su primer tiple como jugador de la NBA y logró completar además un muy buen partido con 12 puntos 4 rebotes y 5 asistencias, siendo una pieza clave en la primera victoria de los suyos tras la derrota ante los Boston Celtics en el primer partido de la temporada.

Pero ese no fue el único que intentó, pues Markelle buscó otros dos triples más, uno antes del que anotó y otro después. Está claro que, a medida que poco a poco vaya recuperando sensaciones, su rendimiento irá poco a poco subiendo y cada vez le veremos hacer mejores actuaciones, como la que ya nos dejó el año pasado el 12 de abril cuando logró ser el jugador más joven de la historia en lograr un triple-doble con 13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Una vez acabado el partido, el propio jugador mostró su felicidad por la acción: "Fue un poco de alivio, pero nunca he tenido miedo. Trabajé duro este verano, mi tiro de tres, de media distancia... así que me sentí cómodo tirando. Confiaba en que iba a entrar y así fue. Ya no tengo miedo, hoy no he metido muchos, pero voy a seguir tirando siempre que tenga una opción clara. Es para lo que he trabajado", sentenció.