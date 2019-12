Svetislav Pesic: "El Bayern es un equipo muy completo"

El FC Barcelona visitará el Audi Dome para verse las caras con el FC Bayern Múnich en la decimoquinta jornada de la Euroliga 2019/2020. Los de Svetislav Pesic, de esta forma, afrontan el segundo compromiso europeo de la semana en Alemania, concretamente en Múnich.

Tras conseguir una trabajada victoria ante el ASVEL Villeurbanne en el Palau Blaugrana en la jornada catorce por 80-67, los azulgrana viajarán hasta territorio bábaro para disputar la decimoquinta cita de la Euroliga ante el Bayern Múnich. Svetislav Pesic, ténico culé, atendió a los diferentes medios de comunicación con motivo del choque entre catalanes y alemanes que tendrá lugar el viernes 20 de diciembre (20:30 horas).

Partido especial para Pesic

Svetislav Pesic vivirá un encuentro muy especial frente al Bayern Múnich, ya que tanto parte de su familia, como sus amigos, se encuentran viviendo en territorio alemán: "Es un partido especial, aunque lo fue más el año pasado. Siempre me gusta estar con mis amigos, en un pabellón donde yo he estado varios años. Mi familia vive en Múnich y tengo muchos recuerdos, pero ahora soy el entrenador del Barça. Todos los partidos son importantes. El año pasado jugamos bien, pero el partido no decidió nada. Ahora es diciembre, cada uno quiere ganar porque no sabes qué es lo que va a pasar en las próximas semanas y sabemos que va a ser un partido muy difícil", afirmó el entrenador serbio de nacionalidad alemana.

Análisis del rival

"El Bayern por fin es completo, tenían muchos problemas y lesionados, pero ahora están muy bien. Han ganado a equipos importantes como el Real Madrid y seguro que Monroe, un jugador muy importante, necesitaba tiempo para adaptarse al baloncesto europeo. Lucic también es muy bueno, el líder de equipo, al igual que Lo. Son un equipo que tiene calidad individual y tienen buen físico", expresó Pesic, que conoce a la perfección a los jugadores del cuadro bábaro.

De igual forma y haciendo especial hincapié en la importancia de la defensa, el entrenador del Barça añadió: "Nosotros siempre pensamos que la defensa es importante. No solo el entrenador quiere que se defienda, también los jugadores. Es algo básico para los jugadores. A veces falta energía y no se defiende como queremos. Hay equipos como el Unicaja que vienen aquí, no tienen presión, juegan un baloncesto alegre y para nosotros no es fácil mantener la concentración. Hasta ahora los resultados son positivos, hemos tenido muchos partidos fuera contra equipos competitivos en los que hemos tenido lesionados y estoy satisfecho con el equipo".

A veces falta energía mental, física, agresividad en defensa. Pero es algo que no depende de nosotros.

El FC Barcelona mejoró en defensa en el choque frente al ASVEL Villeurbanne de la decimocuarta jornada de la Euroliga, por lo que el técnico serbio del Barça habló de la importancia de mantener la concentración, de ser agresivos en defensa y de dosificar la energía tanto mental, como física.

Lesionados

En la enfermería en Can Barça todavía se encuentran jugadores de la talla de Claver, Heurtel o Kevin Pangos. Pesic, preguntado por la situación de todos ellos, concluyó: "Los dos bases todavía no están listos. Víctor Claver ha empezado a entrenar con el equipo, pero seguro que mañana no juega. Necesita entrenar para recuperar ritmo de juego después de dos meses, para él es una situación nueva. La próxima semana veremos qué pasa y posiblemente juegue".