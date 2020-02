Las estrellas que no podrán brillar en Chicago

Empieza la cuenta atrás para una fecha marcada en rojo en el calendario de todos los amantes del baloncesto y la NBA. El próximo día 16 de febrero, se darán cita en Chicago una selección de los mejores especialistas de este deporte para competir sobre la misma cancha. La ciudad que vio brillar a Michael Jordan, acogerá el All-Star por tercera vez en su historia.

Cuando se confirman los integrantes de las dos plantillas, empiezan entre los aficionados los rumores y las polémicas, no por quien ha sido escogido, sino mas bien por los jugadores que se han quedado fuera del gran partido. Este año no iba a ser menos y suenan en la memoria de todos nombres como los de Devin Booker, Bradley Beal o Zach LaVine. Todos están cuajando un gran año en lo individual, pero puede que el nivel de sus equipos haya sido el motivo de su ausencia o simplemente la lógica del que no caben todos.

Bradley Beal, demasiado solo en los Wizards

El caso más claro en el que un gran rendimiento individual es lastrado por el mal récord de su equipo es el del escolta de Missouri, Bradley Beal. El jugador americano promedia cada noche 29.2 puntos, 4.5 rebotes y 6.3 asistencias, unos números de lujo que bien podrían ser las de un candidato al MVP de la temporada, pero el 17-32 de los Wizards en lo que llevamos de temporada le han hecho posiblemente no estar entre los elegidos.

Actualmente es el quinto máximo anotador de toda la NBA y el líder de un equipo en horas bajas, que acusa mucho la baja de larga duración de John Wall.

Devin Booker se queda otro año sin premio

Es junto a Beal el único jugador en la historia en promediar mas de 27 puntos y no acudir ese mismo año al All-Star. Ya son varias temporadas las que lleva soñando el de los Suns como posible candidato al encuentro, pero esa oportunidad no acaba de llegar. A pesar de que la franquicia de Phoenix lleva el mejor récord a estas alturas desde que él llego al equipo, esto no ha sido suficiente para que Booker pueda entrar dentro de los seleccionados en la conferencia Oeste.

No tardaron en llegar las críticas por el olvido de Booker de boca de su General Manager, James Jones. "He jugado con y contra varios All Stars en esta liga y Devin Booker es, sin duda, un All Star de la NBA", afirmó Jones.

Zach LaVine no podrá lucirse en su casa

Otra de las ausencias que sorprenden es la del joven Zach LaVine. El que se juegue en el United Center de Chicago, y las mejoría de los Bulls respecto a años anteriores, podía hacer pensar que esta podría ser la temporada con premio para el escolta, pero nada mas lejos de la realidad, ya que el dos veces ganador del concurso de mates no ha sido elegido dentro de los suplentes del Este para el próximo 16 de febrero. Zach promedia 25 puntos por encuentro en la que esta siendo su temporada mas prolífica en anotación.

Además de estas figuras, suena extraño no ver entre los seleccionados a grandes estrellas de la liga como Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Kyrie Irving o Paul George. Todos ellos o bien no han podido todavía vestirse de corto esta temporada o han jugado un número muy limitado de partidos con sus equipos, y eso ha hecho que este año se queden fuera del All-Star.

Aun con todo esto, seguro que presenciaremos un encuentro lleno de espectáculo y grandes jugadas, además de ver como funcionan las nuevas reglas que ha preparado la NBA para darle mas aliciente a la cita.