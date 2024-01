Entrevista a Marco Justo: ''Nos llevamos un recuerdo de la afición muy bonito''

Marco Antonio Justo Sierra (Las Palmas de Gran Canaria, 28 de junio de 1980) es un entrenador de baloncesto que dirigió durante los primeros 13 partidos de la temporada 23/24 al Zunder Palencia, colista de la Liga Endesa. Los malos resultados supusieron que el pasado 10 de diciembre, el equipo castellano anunciara su desvinculación de la entidad morada. Desde VAVEL.com hemos tenido el placer de poder hablar con él sobre este corto pasaje en tierras palentinas, pues a pesar del poco tiempo, había mucho que desgranar.

Entrevista con Marco Justo

P: En las primeras ruedas de prensa comentaste que la base del proyecto era la defensa. El equipo según tu estilo de juego se construía mediante la defensa, pero sin embargo en los últimos encuentros el Zunder acabó recibiendo 100 puntos de Granada, Valencia y Gran Canaria. ¿Qué es lo que falló, por qué no caló el mensaje?

R: ‘’Bueno, creo que antes de esos cuatro partidos estábamos en una buena línea defensiva, dejando a equipos como Girona, Joventut o Murcia, incluso el Barça con una prórroga, bastante por debajo de su media. La línea defensiva era buena, pero a partir del Valencia cambió la cosa. Nos metieron 45 puntos de tiros punteados, y a partir de ahí nos costó más remar para recuperar las diferencias en el marcador, lo cual es normal cuando estás en una dinámica como la que estábamos. El planteamiento no influía mucho por este aliciente. Contra Granada, ellos consiguieron su récord histórico en la ACB con 16/23 triples. Después contra Gran Canaria, necesitaban mirar el basket-average, y se juntó con que veníamos con una mala racha, al final era complicado salir de esa dinámica. No estoy ni mucho menos descontento con el trabajo defensivo hasta esos cuatro partidos, pero antes, el trabajo defensivo que hicimos fue bastante bueno.’’

P: Veo que hablas bastante acerca de la mala dinámica, ¿crees que si ese partido contra el Barça hubiera tenido otro desenlace, ese tiro libre no hubiera salido como salió, habrían cambiado las cosas y el equipo habría jugado más motivado?

''Quiero confiar que sí, que hubiera sido distinto.''

R: ''Uno nunca sabe, porque no se pueden hacer cuentas de la lechera. Lo que si te puedo decir, que si en ese partido contra el Barça hubiéramos ganado, posiblemente, remarco, posiblemente, la dinámica hubiera sido otra. Si ganas al Barça te ves capaz de ganar a cualquiera, y quizá podríamos haber llegado mejor a Andorra. Nos recuperamos en un día y aún así nos quedamos a tres puntos a falta de tres minutos (contra Andorra), aunque luego bajáramos los brazos. Siempre tenemos el partido del Barça en la cabeza, con respecto a que podría haber ayudado a plantear partidos posteriores. Quiero confiar que sí, que hubiera sido algo diferente.''

P: ¿Cómo fue el momento en el que el club te habló sobre la rescisión de contrato, después del partido en Granada?

R: ''Después del trayecto de vuelta de Granada a Palencia, al día siguiente, por el mediodía, me llamó Urko Otegui para reunirnos a las cuatro. Yo tenía entrenamiento planificado a las 18:30, y al ser con tanta antelación al entrenamiento, después de perder como perdimos en Granada, me imaginaba que era lo que iba a pasar. Me lo comunicaron el día diez, el partido contra Granada fue el día nueve. Ya me habían pasado antes una captura de pantalla en twitter de que el Zunder buscaba entrenador, porque después del partido con el Murcia me borré las redes sociales, aunque evidentemente nadie del club me iba a decir eso.''

Marco Justo en el encuentro frente al Valencia| Foto: Víctor Quintana

P: Ahora sobre las alegrías, esa victoria contra el Breogán y la vuelta a casa a Tenerife creo que son las más significativas de tu etapa en Palencia, ¿cómo las describes?

R: ''Empezando por la victoria contra Breogán, fue una sensación de premio al trabajo que habíamos hecho, y como compensación a la derrota contra Barça y Manresa en el último segundo. Esa victoria fue el premio al trabajo hecho anteriormente. Sobre el recibimiento en Tenerife, fue espectacular. No me esperaba algo así, pues lo suelen dar a primeros entrenadores, me sorprendió mucho. Cuando salí a la cancha, cuando me nombraron con el equipo y cuando me dieron el detalle, hasta tres veces; me resultó totalmente impresionante e inesperado.''

P: ¿Qué ocurrió con Franke?

''Me parece que es un jugador que mira por sus estadísticas.''

R: ''Con Franke soy claro. Me parece que es un jugador que solo mira por sus estadísticas, un jugador egoísta en ese sentido, sin mirar por el bien del equipo. A pesar de ser así, intenté encauzarlo, porque me lo pidió el club por las limitaciones económicas. Tuve dos reuniones con él y dos conversaciones con su agente, pero su baloncesto no iba en sintonía con el mío ni con el del equipo. Como dije cuando fiché por el Palencia, el equipo está por encima de todos, incluso por encima de mí como entrenador. Cuando un jugador no quiere llevar a cabo la filosofía del equipo, tengo que intervenir. Decidí no llevarlo a Gran Canaria y que no jugara en Granada; seguí lo que yo sentía. Detrás hay otro tipo de comportamientos que no me parecieron de buen profesional.''

P: El asunto con Chema González no iba por la misma línea, ¿no?

R: ''No, no. En absoluto. Hacia Chema, lo que tendré siempre, son palabras de agradecimiento y reconocimiento profesional. Es un profesional increíble y eran decisiones técnicas. Chema entró en el roster en el viaje a Gran Canaria. Después Franke entró en el roster en Granada porque Vitor se quedó clavado de la espalda y no sabíamos cómo iba a llegar después de nueve horas en autobús a Granada. Por eso metí a Franke y tuve que dejar fuera a Chema. Era una decisión técnica y táctica porque tenía que dejar a uno fuera, lo entendió en todo momento. Ayudó a Haarms y a Pasecniks a mejorar y que así el equipo rindiera como rindió a comienzos de temporada. Nunca podré decir nada malo de Chema.''

Marco Justo en el encuentro frente al UCAM Murcia | Foto: Marta Moras.

P: ¿Con qué sensaciones te marchas de Palencia? ¿Crees que la afición ha sido justa contigo?

''El recuerdo que nos llevamos mi familia y yo de la afición es muy bonito.''

R: ''Depende de lo que entendamos por justo. Por parte de la afición, siempre va a haber una parte que no esté de acuerdo, es así en todo, tanto como entrenador como persona no voy a poder contentar a todo el mundo porque entonces estaría haciendo algo mal. Una parte de la afición podía hacer un poco de ruido en cuanto a disconformidad, pero no me puedo quejar, porque la mayor parte de la afición me apoyó mucho. Me quedo con gente como las cuatro personas que se pusieron a llorar cuando se despidieron de mí tras conocerse mi marcha.

El recuerdo que nos llevamos mi familia y yo de la afición es muy bonito, solo tengo palabras de agradecimiento hacia todas esas personas. Los que tienen que decidir si han sido justos o no son ellos, aunque muchos me transmitieran que no lo habían sido. Otra anécdota con la que me tengo que quedar es con un grupo de aficionados, en el bar enfrente del pabellón. Me invitaron a desayunar y rompieron en llanto. El regente del bar, José, también se emocionó en la última vez que desayuné allí. También una madre del colegio de mi hija me deseaba siempre mucho ánimo durante los meses como entrenador y tras el cese. Al final me quedo con eso y no con otro tipo de mensajes que me mandaron por redes sociales.''

P: ¿Y la directiva ha sido justa contigo?

R: ''Por parte de la directiva, entiendo que ellos tomen la decisión más normal, cortar al entrenador. Aún así, me hubiera gustado contar con un poco más de apoyo en el tema Franke, lo afronté de la mejor manera que supe y pude. Se me transmitió que por las limitaciones económicas no podíamos hacer ningún movimiento y por eso hice todo lo posible porque encajara un poco más en nuestra filosofía.''

P: ¿Qué es lo que estaba estipulado en el contrato con el Zunder Palencia?

R: ''Tenía un contrato de 1+1, por lo que al finalizar la temporada tanto como el club y yo valoraríamos y decidiríamos si seguir juntos o separar nuestros caminos, es decir, no eran dos años garantizados.''

P: ¿Aquí acaba la temporada para Marco Justo?

R: ''No he recibido nada, tampoco voy a tirarme a la piscina con lo primero que aparezca. Soy entrenador hasta que acabe la temporada, y si un proyecto quiere contar conmigo, aquí estoy. Evidentemente tendré que estudiar el proyecto y después estudiar muchas cosas. A día de hoy no tengo nada, pero ahora es momento de seguir aprendiendo y ver entrenar a compañeros, acumular aprendizaje. El primer viaje que tengo es una semana en Berlín para ver al Alba de Berlín, estudiar su metodología y seguir aprendiendo.''