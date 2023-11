Marco Justo: ''En el momento en el que dejemos de creer seremos muy vulnerables''

El Zunder Palencia cayó en su octavo encuentro de la Liga Endesa ante el Básquet Girona por 76-80. El encuentro estuvo igualado hasta los últimos instantes, pero los catalanes imprimieron un mejor ritmo general y consiguieron hacerse con la victoria en el último cuarto. La rueda de prensa post-partido nos ha dejado muchas declaraciones, más por parte de Marco Justo, pues la intervención de Salva Camps fue mínima.

El técnico betulense fue el primero en pasar por delante de los micrófonos. Comenzó con una valoración rápida del encuentro, en la que destacó la igualdad del partido hasta el final, y a la vez, el buen hacer de sus jugadores: ‘’Ha sido un partido muy disputado por los dos equipos, en ningún momento ninguno de los dos ha tenido control sobre el partido, las ventajas subían a cinco o seis puntos pero luego se igualaban. Hemos hecho un muy buen partido, hemos sido capaces de sobreponernos al ambiente y a los planteamientos que nos proponía Palencia, y finalmente hemos tenido el acierto. Hemos corregido cosas que no nos estaban saliendo bien en la primera parte, como el rebote ofensivo para en la segunda parte ser un poco más sólidos y así tener un poco más de ritmo.’’

Salva Camps también opinó sobre el Zunder Palencia, su afición y como apoyó al equipo en un punto clave del partido: ‘’Es un equipo que compite todos los partidos. Es muy buen equipo y tiene una muy buena afición que empuja. Cuando había una ventaja de siete puntos, el partido podría haberse roto, pero la gente empujó, los jugadores se sienten arropados y hacen acciones de mérito. Creo que, como dije en la previa, aunque Zunder Palencia solo tenga una victoria, compite todos los partidos y pronto le llegará la victoria.’’

Las palabras de Marco Justo

Marco Justo fue el siguiente en la rueda de prensa, y comenzó, como de costumbre, con una rápida valoración del encuentro: ‘’Lo primero de todo es felicitar al Básquet Girona por su victoria de hoy. En la primera parte parecía que teníamos controlado el partido, principalmente porque a pesar de nuestros porcentajes de tiro, que no eran los mejores, teníamos las pérdidas controladas y seguridad en el rebote defensivo. Es verdad que Colom nos hizo daño, sobre todo en el pick and roll, pero fuimos capaces de revertir el plan de partido y controlarlo un poco mejor. En la segunda parte, los porcentajes no incrementaron pero las pérdidas sí. A parte de unos pequeños problemas que tuvimos en defensa dejando demasiado libres y cómodos a los tiradores, creo que ese fue el problema (haciendo referencia a las pérdidas). Nos fuimos seis arriba en el segundo cuarto, con las sensaciones del partido controlado, y los metimos al partido con un par de malas decisiones que hicieron que cogieran otro ritmo.’’

Los últimos minutos fueron críticos en el partido, pues el desacierto del Zunder Palencia brindó una oportunidad de oro al Girona para llevarse la victoria. Marco Justo también lo comentó: ‘’Hemos tenido un 26% de tiro de tres. Evidentemente el porcentaje baja cuando la selección no es buena. Cuando tuvimos buena selección, Chumi en la esquina, Vitor en la esquina, alguna fallada de Greg... No teníamos ese porcentaje. Aún así, creo que las pérdidas es lo que nos ha pasado factura, el tema de como te penaliza un rival que te mete cuatro triples, que no creo que pudiéramos evitar los cuatro triples, pero con dos ya evitábamos seis puntos.’’

Kamba y Marco Justo hablando durante una sustitución | Foto: Víctor Quintana.

Marco Justo cree que el Zunder Palencia frenó al Básquet Girona en gran parte del encuentro, pero los errores penalizaron a los morados: ‘’Desde mi punto de vista, comparativamente hablando con sus últimos partidos, principalmente el de Murcia, hemos conseguido pararlos en muchos momentos. De ahí que hayamos tenido esas opciones, porque es un equipo que anota mucho y que tiene muchas posesiones. Es lo que digo, que muchas de esas posesiones han llegado en la segunda parte, con los siete rebotes ofensivos y las diez pérdidas han ganado 17 posesiones que les hemos dado nosotros. Contra un equipo contra el que más o menos teníamos controlado el ritmo, porque creo que más o menos hemos parado la principal amenaza de este equipo que eran las situaciones uno contra uno en transición, hemos cometido errores en otras situaciones y se nos ha penalizado.’’

Otra derrota más en casa para el Zunder, pero ésta, para Marco Justo, tiene un sabor más amargo que las anteriores en el feudo morado: ‘’La sensación después de esta derrota no es la misma que las anteriores, pero está claro que no nos queda otra que recuperarnos. Tenemos un día para recuperarnos, ver los errores y seguir mejorando, y seguir creyendo como hasta ahora, porque el día que dejemos de creer seremos un equipo muy vulnerable. Tenemos que seguir poniendo el foco en lo importante porque estamos en una liga en la que cualquiera te puede penalizar, y es lo que nos ha pasado hoy. Las sensaciones no son las mejores.’’

El canario también habló sobre el MVP de Chumi, como está el capitán y como se podría transmitir la motivación del de Yecla a todos los compañeros del equipo: ‘’Hay una parte que viene de mí, pero después hay otra parte, que se le he dicho a los chicos desde el primer día, que es la parte individual, La motivación, el esfuerzo, el dar lo mejor de sí… Creo que somos profesionales, estamos en la mejor liga de Europa. ¿Cómo se gestiona? Pues Chumi está jodido porque le dan igual los números y su equipo ha perdido. Quiero confiar en que todos estamos jodidos, porque los números individuales nos dan igual. El día que entendamos que los números individuales vienen por la recompensa del equipo habrá más Chumis en el equipo. Chumi como jugador que es tendrá una parte por la que se irá a casa tranquilo por sus números, pero jodido por la derrota.’’

Whittington tirando un triple | Foto: Víctor Quintana.

La defensa del Básquet Girona fue una de las bazas principales del conjunto gerundense para sumar la victoria en el Municipal de Palencia, Marco Justo cree sin embargo que el equipo solventó la presión visitante con creces: ‘’Salvo el balón que ha perdido Keye, nos han presionado en la esquina. Han estado con esa intensidad defensiva durante todo el partido y creo que la hemos solventado bien. Cuando un equipo va detrás en el marcador, pues suben. Su defensa es su principal arma para haber ganado estos partidos durante la temporada. Llevábamos toda la semana hablando de la defensa y su presión defensiva, estábamos preparados para afrontarla. Después, con 1000 pulsaciones y cansados, podemos entender alguna pérdida, como la de Keye en propio campo. Pisamos la línea de banda, se nos escapa el balón de las manos…’’

En resumen, durante toda la rueda de prensa, el técnico palmense ha reincidido varias veces en el concepto de las pérdidas. En la segunda parte han sido cruciales para el desenlace del encuentro. Según Marco Justo, no solo se achacan al buen hacer de la defensa catalana, pues cree que también está relacionado con el cansancio y los nervios a final de partido. Según sus palabras y expresiones, parece más decepcionado con el resultado que descontento con el juego del equipo, pero desde luego, como el mismo ha dicho: ''tenemos un día para recuperarnos de la derrota'', por lo que durante la semana el cuerpo técnico palentino trabajará en estos aspectos a mejorar del conjunto recién ascendido a la ACB.