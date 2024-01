Previa UD Las Palmas vs FC Barcelona: nuevo año, vuelta al buen juego

La épica y la suerte de los minutos finales dio al Barça los tres puntos en el último partido del año, contra la UD Almería por 3 a 2. Ahora, los de Xavi buscan empezar el 2024 con el pie derecho. Eso pasa por ganar en Las Palmas de Gran Canaria dejando buenas sensaciones. Los blaugranas llevan sin ganar por más de un gol de diferencia desde el 19 de septiembre, siendo el acierto de cara a portería una de las asignaturas pendientes del cuadro culé. Sin duda alguna, este será un partido especial para García Pimienta, técnico de los de Canarias, quien formó parte del Barcelona durante más de 25 años: 12 como jugador y más de 17 como entrenador del fútbol base.

Seguir puntuando para acercarse a Europa

Mika Mármol en San Mamés | UD Las Palmas

Los Pío-Pío reciben al Barça tras perder en San Mamés contra el Athletic Club. Pese al penalti que paró Álvaro Vallés, los canarios no lograron puntuar. Mañana, quince días después, buscan volver a la buena dinámica en la que se encontraban tras caer en el Bernabéu, perdiendo tan solo dos partidos: Rayo Vallecano y Real Betis. Ese cúmulo de victorias les ha llevado a la novena posición en LaLiga EA SPORTS, a seis puntos de entrar en Europa.

Álvaro Vallés es uno de los motivos por los cuales los suyos pasan por este gran momento de forma. El portero andaluz ha dejado cuatro porterías a cero y ha encajado quince goles en dieciocho jornadas. Uno de sus pretendientes se encuentra en España, según contaba COPE a finales de diciembre, el Real Betis estaría muy cerca de fichar al guardameta, uno de los mejores de la competición.

Álvaro Vallés atrapando un balón contra el Athletic Club | UD Las Palmas

No estarán disponibles para el partido: Fabio González (lesión) y Julián Araujo (cláusula del miedo).

Victoria a domicilio para empezar el año

Sergi Roberto celebrando el último gol contra el Almería | FC Barcelona

La primera parte de la temporada de los azulgranas no ha sido perfecta, lo que Xavi pide en Can Barça. El buen juego ha brillado por su ausencia y no son pocos los aficionados culés que piden la salida del técnico egarense.

Con la llegada de Vitor Roque, disponible para debutar mañana, los blaugranas ya tienen un delantero centro puro para que Lewandowski tenga competencia. El polaco es el máximo goleador del equipo, pero sigue sin encontrarse en forma de cara a portería. Para este tramo de campaña hace un año, el '9' culé llevaba hasta 8 tantos más que ahora mismo. La zaga azulgrana tampoco pasa por un buen momento y los datos reflejan eso. Esta temporada se han encajado nueve goles más que la anterior a estas alturas.

Vitor Roque en una entrevista para el club | FC Barcelona

No estarán disponibles para el partido: Pedri (lesión), Marcos Alonso (lesión), Ter Stegen (lesión), Íñigo Martínez (lesión) y Gavi (lesión).

Antecedentes

Los Pío-Pío han jugado contra los azulgranas en seis ocasiones, pero nunca han conseguido llevarse los tres puntos. El Barça ha ganado cinco veces y en el último duelo, en 2018, hubo tablas en el marcador. Los culés han marcado diecisiete goles, los de las islas, en cambio, tan solo cuatro.

Declaraciones en rueda de prensa de García Pimienta

García Pimienta en rueda de prensa | Agencia EFE

El técnico catalán ha dejado claro qué hay que hacer para ganar al Barça: “Tenemos que hacer un partido perfecto, jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, con una idea de juego muy marcada desde hace años.”

Sobre como plantean el partido ha dicho: “Tenemos que estar concentrados, ser atrevidos, valientes, solidarios, nosotros mismos. Somos conscientes de que vamos a tener menos el balón que en otros partidos por el equipo contra el que nos enfrentamos. Vamos a intentar influir en otros aspectos del juego, como en la defensa. Nuestra intención será quitarle el balón al Barcelona. Igual que nosotros, sufren sin balón.”

“Vamos a jugar sin miedo, si nos encerramos atrás no sacaremos nada positivo. Los aficionados estarán orgullosos del equipo al acabar.”

Aunque era duda, parece que Alberto Moleiro llegará al duelo: “Está muy motivado. No imaginábamos que se iba a recuperar tan rápido. Creo que entrará en la convocatoria y podría participar.” No estará disponible Fabio: “Está muy cerca de ser uno más del equipo, hablamos de un jugador que ha estado cuatro meses fuera.”

Julián Araujo no podrá jugar por la cláusula del miedo: “No podemos hacer nada, pero es una cláusula que yo evitaría. Si un jugador va a un club, que juegue. A Julián le hacía especial ilusión, quería demostrar que puede jugar en el Barça.”

Declaraciones en rueda de prensa de Xavi Hernández

Xavi Hernández en rueda de prensa | FC Barcelona

Había muchos temas para preguntarle al técnico de Terrassa hoy: Las Palmas, la bronca en el descanso contra el Almería, Aleix García, Messinho... Hemos visto a un Xavi tranquilo en rueda de prensa, pero que nos ha dejado titulares importantes, vamos a verlos.

Sobre qué espera contra Las Palmas: “Será un partido difícil, con permiso del Girona, jugamos contra el equipo revelación de LaLiga. Tienen un juego muy parecido al nuestro, creo que eso nos favorecerá. Habrá una lucha por la posesión. Hemos muy entrenado bien, esperamos demostrarlo en el campo.”

Sobre si cuenta con Vitor Roque: “Me dicen que falta el proceso de inscripción, espero que pueda estar disponible. Es cuestión de horas, entrará en la convocatoria.”

Íñigo Martínez era duda por lesión, pero ha descartado su presencia en Canarias mañana, “estará contra el Barbastro” comentaba el míster.

Ha hablado de la vuelta de Pedri también: “Está animado, con buenas sensaciones, veremos en los próximos días. Esperamos tenerle de vuelta pronto.”

“Me preocupa mucho el área defensiva, estamos regalando mucho. Marcamos dos goles y no ganamos el partido.”

Otro de los titulares que ha dejado el técnico culé ha sido el siguiente: “Con los jugadores que tengo es suficiente para ganarlo todo. Lo digo con total sinceridad.”

Ha hablado también sobre Julián Araujo, que no estará disponible por la cláusula del miedo: “Nuestra valoración con él es muy positiva. Está jugando y haciéndolo muy bien, me alegro por él.”

Árbitro del encuentro: González Fuertes

El colegiado del partido será González Fuertes y en el VAR estará Melero López.

Convocatorias de ambos equipos:

UD Las Palmas: Por confirmar.

FC Barcelona: João Cancelo, Balde, Ronald Araujo, Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, João Félix, Christensen, Oriol Romeu, Vitor Roque (pendiente de inscripción), Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Gündogan, Jules Koundé, Astralaga, Lamine Yamal, Kochen, Fermín, Cubarsí y Héctor Fort.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA SPORTS se disputará el jueves 4 de enero del 2024 a las 21:30 h en el Gran Canaria Stadium. Este se podrá seguir a través de Movistar+.

Posibles onces

UD Las Palmas: Álvaro Vallés; Álex Suárez, Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Loiodice, Javi Muñoz, Kirian; Marvin, Munir y Sandro.

FC Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Koundé, Araujo, Balde; Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Gündogan; Raphinha, Lewandowski y João Félix.