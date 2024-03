El que fuera seleccionado en el número 1 del pasado draft, está siendo una de las sensaciones de la temporada, cumpliendo con las expectativas que se habían generado a su alrededor. Con 56 partidos disputados, está promediando 20,7 puntos, 10,3 rebotes, 3,4 asistencias, 1,3 robos, y 3,4 tapones, con un 46,9% en tiros de campo, en 28,8 minutos por partido.

Con el premio de novato del año en el bolsillo, Wembanyama no para de crecer y evolucionar con el paso de los partidos, especialmente en defensa. Actualmente lidera la liga en tapones por partido, y es el líder de la lista de novatos en puntos, rebotes, robos, y tapones por partido. El dominio es extraordinario, algo que no se veía desde hacía muchos años en la liga, quizá porque nunca se había visto a un jugador de sus características físicas jugar de la forma en la que él lo hace.

Su entrenador, Gregg Popovich, hablaba hace poco sobre ese proceso de aprendizaje que está llevando a cabo el jugador francés, sobre todo en el aspecto defensivo:

“Está aprendiendo sobre a quién está defendiendo porque no tiene ni idea de quiénes son estos tipos. Puedes verlos en videos, pero no significa nada hasta que estás en la pista con ellos, así que ha sido educativo para él. Está aprendiendo a utilizar su longitud, especialmente cuando no necesita levantarse ante el oponente. Ha ido mejorando más y más en cuanto a entender los esquemas defensivos que queremos emplear y sabiendo que él es el líder en ese aspecto.”