Esta temporada los Angeles Clippers están siendo uno de los equipos más solidos de toda la conferencia Oeste. Con un récord de 40-21 se encuentran en 4º puesto, por debajo de Timberwolves, Nuggets y Thunder. Esta posición, principalmente se debe al Big Three conformado por el equipo de los Ángeles, en el que Kawhi Leonard, Paul George y James Harden se están complementando y jugando a un gran nivel cada uno, con un rol diferente respectivamente.

En la actual campaña, la franquicia entrenada por Tyronn Lue ha logrado conseguir uno de los mejores ataques de toda la liga. Los Angeles Clippers son el 4º equipo con mejor rating ofensivo de la liga con 118,9 puntos por encuentro. Este nivel en la faceta ofensiva está haciendo opacar, que son la 13º franquicia en rating defensivo con 114,4 puntos en contra por encuentro, sin embargo la labor de Kawhi Leonard defensivamente junto a la gran implicación individual de otros jugadores de la rotación, está provocando que los Clippers sean un equipo incómodo en cada partido.

La estrella estadounidense a sus 32 años de edad y en su cuarta temporada en los Clippers desde su llegada, está siendo el mayor referente de la franquicia. Sin embargo existe un factor clave para el éxito actual de este equipo, que es la continuidad sin problemas de lesiones de Kawhi Leonard. En la actual temporada regular, ya cuenta con más partidos disputados que en los últimos dos años y está a un solo encuentro de disputar las mismas citas que en su año de llegada, a falta de un cuarto de la temporada.

La ausencia de lesiones y la increíble forma física ha llevado al exjugador de los Toronto Raptors a ser elegido por sexta vez en su carrera All Star de la NBA. La estrella no lo conseguía desde el año 2021, donde realizó promedios de 24,8 puntos, 6,5 rebotes, 5,2 asistencias, 1,6 robos con un 51% de acierto de tiros de campo.

No obstante, esta temporada no se está quedando lejos de estos números. Kawhi Leonard está promediando 24,1 puntos, 6,2 rebotes, 3,8 asistencias y 1,8 robos con un 52% de acierto en el tiro y un espectacular 43% en el triple. A pesar, de reducir sus números respecto a aquel año, su acierto ha incrementado y en esta faceta es donde la estrella angelina está demostrando su madurez y constancia con 32 años de edad, liderando el proyecto por el que apostó.

Kawhi Leonard en el encuentro ante los Houston Rockets | Fuente: Reuters

Kawhi Leonard llegó a los Angeles Clippers tras una sola temporada en los Toronto Raptors, en la cual mostró al mundo que era uno de los mejores jugadores de la NBA, consiguiendo el primer anillo de la historia de la franquicia de Canadá. En la agencia libre de aquel año los Ángeles Lakers intentaron convencer al MVP de las finales para su llegada al roster, pero según ha comentado el propio jugador haber tomado esa decisión hubiera sido el camino fácil hacia la cima y por ello llegó al equipo rival de la ciudad con el fin de llevar a la gloria de nuevo a un proyecto sin anillo de la NBA.

Tras su renovación con los Clippers, parece ser que la franquicia sigue apostando por Kawhi como el eje del proyecto tras 5 años en el equipo. Esta temporada puede ser un antes y un después en su carrera si consigue llegar a los playoffs sano, contrario a las últimas temporadas, donde sus lesiones han mermado las aspiraciones del equipo. Por lo que Kawhi Leonard buscará igualar a Lebron James en ser el único jugador de la historia con un MVP de las finales en tres franquicias diferentes.

El alero de 33 años de edad está certificando una gran temporada regular. Paul George a estas alturas, ya posee la mayor cantidad de partidos disputados desde que llegó a los Angeles Clippers. La ausencia de problemas de lesiones está provocando una mayor constancia al jugador y a la propia franquicia.

Paul George está promediando esta temporada 22,1 puntos, 5,4 rebotes, 3,5 asistencias y 1,6 robos con un 46% de acierto en tiros de campo y un destacable 40% en el triple. Estos números sumados a la efectividad en ellos han sido determinantes para colocar a la franquicia 4º en el Oeste y ser elegido All Star por 9º vez en toda su carrera.

Paul George defendido por Fred Vanvleet | Fuente: @LAClippers

Desde su llegada al equipo angelino el traspaso ha sido muy cuestionado por los aficionados de la liga. Paul George llegó a los Clippers por petición de Kawhi Leonard en el mismo año de su llegada en la agencia libre. A cambio de la estrella procedente de OKC Thunder, donde venía de promediar 28 puntos, 8,2 rebotes y 2,2 robos por partido, tuvieron que dar a una de sus promesas y diversas rondas del draft. El jugador intercambiado fue Shai Gilgeous-Alexander , el cual actualmente es uno de los candidatos al MVP de la liga y cuyo equipo es uno de los mejores de la conferencia Oeste, donde se localizan los Angeles Clippers.

El nivel de Paul George nunca se ha cuestionado, ya que en un futuro será Hall of Fame de la liga. No obstante, se marchó de los Indiana Pacers (equipo que le eligió en el draft de 2010) rumbo a OKC Thunder con el objetivo de liderar un proyecto al anillo de la NBA. Pero hasta la actualidad no lo ha hecho realidad, después de varios fracasos en playoffs y actuaciones recordadas por borrarse en partidos y momentos importantes. Sin embargo, en el año 2021 realizó uno de sus mejores playoffs llevando a los Angeles Clippers sin Kawhi Leonard (lesionado en aquel momento) a las finales de conferencia, las cuales perdió ante los Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker.

El último integrante de este Big Three de los Angeles Clippers es James Harden. El jugador estadounidense de 34 años no tuvo un inicio fácil en la franquicia, ya que en sus primeros cinco partidos su equipo cayó derrotado. No obstante, el jugador comenzó a entenderse con sus nuevos compañeros y actualmente está promediando en su primera temporada como angelino 17,7 puntos, 5,1 rebotes y 8,3 asistencias con un 45% de acierto en tiros de campo.

James Harden venía de dos temporadas en los 76ers junto a Joel Embiid, donde incluso fue elegido All Star en 2022. Tras no lograr llegar lejos con la franquicia y descontento por tema de contrato, el jugador pidió el traspaso y los Clippers de manera inesperada apostó por él.

James Harden y Kawhi Leonard | Fuente: @LAClippers

El traspaso fue muy cuestionado, sin embargo el 10 veces All Star de la liga ha conseguido entender el rol que necesita el equipo. Desde su marcha de Houston Rockets sus limitaciones para ser uno de los anotadores más letales de la liga se vieron reducidas, por ello decidió optar por una faceta más asistente y distribuidora. La llegada de James Harden ha ocupado una función clave desde la posición exterior, que le hacía falta a esta franquicia para poder elevar el nivel competitivo.

A pesar de un inicio complicado de este trío de estrellas, los Angeles Clippers actualmente se encuentran en una posición favorable en uno de los Oeste más competidos de los últimos años y con el objetivo de poder conseguir el primer anillo de la franquicia y de superestrellas como Paul George y James Harden.