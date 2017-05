Ricky Ledo sustituirá a Budinger en los Playoff

Ricky Ledo haciendo un mate durante su etapa en Dallas MAvericks | Dallas Mavericks

Tras promediar 21,2 puntos, 6,3 rebotes y 2,8 asistencias en la liga turca de la mano del Yeilgiresun Belediye, ha sido el elegido por Josean Querejeta para reforzar al conjunto baskonista de cara al Playoff. Ricky Ledo, de 25 años y 2,01 metros de altura, es un alero con muchos puntos en las manos, como ha demostrado en Turquía.

Además del Yeilgiresun, Ledo ha jugado en Puestro Rico, en la Liga de Desarrollo de la NBA y en Dallas Mavericks y New York Knicks. En ambos equipos coincidio con el actual base y jugador revelación de la temporada, Shane Larkin, por lo que no debería de tener problemas de adaptación en el vestuario.

Ledo no tiene un papel fácil en su nuevo equipo, pues tiene que cubrir un puesto importante en el equipo, que es el de sustituto de Adam Hanga. Además, tiene que hacer olvidar la lesión de Chase Budinger, que, hasta su lesión, estaba realizando muy buen baloncesto.

Sin embargo, el que tiene un reto importante por delante es el entrenador baskonista, Sito Alonso, que no va a tener un trabajo fácil con la nueva incorporación. Si bien a Ledo se le caen los puntos de las manos, tiene una cabeza que no le ha acompañado en su carrera. Ricky Ledo es uno de esos prototipos de jugador con mucho talento, pero mucho más ego. El otro jugador al que no acompañaba la cabeza para el tremendo talento que atesoraba, comenzó la temporada en Baskonia como estrella, y con menos de la mitad de los partidos jugados, ya está fuera del equipo. No es otro que Andrea Bargnani. No tiene por que repetirse la historia con el alero americano procedente de Turquía, pero sus problemas de actitud podrían ser muy perjudiciales para Baskonia en los Playoff de la liga ACB.