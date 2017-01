Un nuevo desafío para el Bidaideak Bilbao BSR

Google Plus

El Bidaideak Bilbao BSR tras un mes de inactividad liguera, retoma la competición local enfrentandose al Fundación Grupo Norte (Valladolid BSR) este sábado 21 a las 19:00h. Rival muy conocido por la casa vasca, ya que en petemporada se enfrentaron en dos ocasiones, ambos choques finalizaron con victoria para los pupilos de Domingo Gil. La entidad vasca visita Pucela con ambiciosos objetivos en mente, no perder más en lo que resta de liga regular, Europa (F4) y la Copa.

Los de Valladolid, tras finalizar el 2016 con la victoria ante el 'coco' CD Ilunion sin uno de sus referentes, el mexicano Jasso. Al talentoso grupo vallisoletano reforzado animicamente tras la gesta frente al club madrileño, se le suma en este mes de enero, la incorporación del ya nombrado Jasso y el polaco Szulc. Les separa una victoria en la clasificación por la cual, sí el Bidaideak Bilbao BSR cae debería ganar obligatoriamente la jornada postuma para ser cabeza de serie en la Copa del Rey.

El análisis, por Juan Laderas



El argentino Adrián Pérez, es el jugador que más esta destacando hasta la fecha en el Fundación Grupo Norte. Encabeza a su club en tanto en anotación como en rebotes. Es Importante no dejar jugar cerca del aro, ya que Lalo y su paisano Jasso (ambos oriundos de México) son jugadores con un gran acierto bajo aro. Sobre todo quiero subrayar el caso de Lalo, destaca su gran capacidad de trabajo que le permite ganar bien su posición de cara al aro. Es importante presionar a sus puntos bajos intentando así que no encuentren a sus compañeros en línea de pase, con ello junto con el cierre del rebote, permitiría a Bilbao realizar su rápido juego.



Concentración durante los 40 minutos, Valladolid y Bilbao son equipos muy parejos por lo que el estar con la misma intensidad desde el minuto uno. En este encuentro será muy importante el trabajo de Turek (jugador que seguramente será más vigilado y presionado) deberá de buscar o ver al compañero que quede libre y aprovechar bien los bloqueo. Pero me reafirmo en lo dicho, misma intensidad desde el primer minuto. La igualdad es máxima y cualquier fallo o concesión de balón es permitir canasta fácil del rival.