Carles Duran: "Muchas gracias afición"

Google Plus

Fuente: ACB

Tras una sufrida victoria, el técnico con una sonrisa que reflejaba la plena liberación dio sus valoraciones sobre el encuentro, declaró que en el primer cuarto la ansiedad en ataque les pudo, ya en el segundo acto los puntos faciles recibidos fueron muy dañinos, tras el descanso la zona les colapsó y al final del partido al contrario que en Madrid frente al Estudiantes, esta vez la moneda salió cara.

El criticado base Jonathan Tabu por parte de un sector del Bilbao Arena, indicó que "ha jugado lesionado, su actitud su manera de ser es lo que pide este club, ha estado en buena linea" Positivas declaraciones para el belga, que no brindó una buena serie en el tiro, 3/10 en el computo global con dos de sus tres canastas en el definitivo periodo.

"La ambición y la afición, fueron las claves de la trabajada victoria que nos sirve para retirar esa barrera mental que teníamos", comentaba el de Tarrasa. Posteriormente por una red social llamada 'Twitter', quiso agradecer a la afición la sorpresa de ayer en el entrenamiento matutino y a los 8.690 espectadores que fueron hoy a Miribilla ha apoyar al equipo.

En el minuto final se produjo una acción polémica, acción cual no quiso entrar a comentar a fondo "no voy a valorar el arbitraje este fin de semana tampoco, ha habido una falta en la linea de fondo de Álex y nada más". Sobre el ya recuperado Nikolic expuso, que el montenegrino quería ayudar y cree que lo ha echo bien los minutos que ha estado en pista, ya que a dado el descanso necesario a Axel y Álex. "Javi Salgado y Tobias Borg han echo un buen trabajo, por el cual Tabu ha podido disputar los minutos finales con bastante frescura". Para finalizar quiso reiterar que el baloncesto es así, a veces la moneda te sale cruz y otras veces cara, por ello aún habiendo cosechado la victoria, no ve mucha diferencia entre el partido de Madrid y el de hoy.