Carles Duran: "No solo hay que valorar el ganar o perder"

Duran se mantiene ilusionado con el proyecto del Bilbao Basket / Foto: F. Ruso. ACB

Tras caer derrotado el miércoles ante Baskonia (64-75), el RETAbet Bilbao Basket se quedó matemáticamente sin posibilidades de clasificarse para el Playoff. El preparador de los vizcaínos no ocultó la decepción y admitió que el hecho de luchar por intentar acabar novenos no es "ningún premio" pero añadió que mejoraría el décimo puesto del año pasado. A pesar de haberse quedado a un paso de clasificarse en febrero para la Copa, y de acabar también muy cerca del Playoff, el público de Miribilla despidió con aplausos a los Hombres de Negro en el último partido de la temporada en casa. Duran dijo que las cosas no habían salido del todo bien, pero que la gente había entendido las complicaciones que ha habido tras sufrir varias lesiones y no poder fichar.

La campaña no ha sido todo lo regular que se podía esperar tras ganar los primeros partidos del curso, pero Carles Duran quiso hacer una lectura más extensa de este hecho: "No solo hay que valorar el ganar o perder, también nos han pasado muchas circunstancias", señaló el catalán, que añadió después que no quería poner excusas a los resultados.

El equipo no ha podido cumplir sus objetivos / Foto: A. Arrizabalaga. ACB

El proyecto del RETAbet Bilbao Basket tiene un "camino duro" por delante quiso destacar Duran, y a pesar de las dificultades se mostró ilusionado con el futuro del club. En cuanto a la planificación del siguiente año, el entrenador de la escuadra vasca dijo que durante toda la temporada había mantenido contactos con la directiva para gestionar los siguientes planes y objetivos. Además Duran no dudó a la hora de admitir que se encuentra "muy a gusto" en Bilbao y en el club, al igual que su familia. El catalán añadió que con las derrotas y los malos resultados se sintió "sólo" en algunos momentos, situación habitual en los entrenadores de alta competición cuando las cosas no salen del todo bien.

Futuro incierto

En cuanto a fichajes y posibles movimientos en la plantilla, el preparador de los Hombres de Negro no reveló demasiados detalles pero puntualizó que en verano no llegarían grandes estrellas al equipo, si no más bien jugadores con "mucha ilusión". El sistema de la próxima temporada en ACB sigue en el aire, y además, el RETAbet Bilbao Basket tendrá que aguardar aún para saber si recibe o no una invitación para jugar competición europea.

El desgaste sufrido por partidos europeos puede llegar a ser determinante al final, no obstante Carles Duran dijo que el ganar como le ha ocurrido a Iberostar Tenerife en la Champions de Baloncesto este año, ha creado "un positivismo" a la plantilla.

No cabe duda que el rendimiento de algunos jugadores entre los que se encuentra Nikolic no ha sido el esperado, y el entrenador catalán admitió que la culpa de ésto es tanto del baloncestista como de su preparador. "Un entrenador lo que tiene que hacer es sacar el máximo rendimiento de su plantilla. Yo soy el responsable, él también. Pero eso pasa con todos", sentenció Duran.