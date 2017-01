Líderes por todo lo alto

Google Plus

El sueño aurinegro continúa haciéndose realidad. El equipo de Txus Vidorreta derrotó con una gran superioridad y fiel a su estilo al joven Mega Leks serbio. Los canaristas finalizan la primera ronda de la Basketball Champions League como primeros del Grupo D y acceden directamente a los octavos de final, evitándose los dieciseisavos.

El estilo de juego del equipo lagunero parece no venirse abajo. A pesar del bajo nivel del rival de este miércoles y con la clasificación ya hecha para los octavos, el representativo tinerfeño dio muestras de su enorme calidad conjunta y su trabajo colectivo. En la facilidad para hacer circular el balón, en la solidaridad de todos y el bloque defensivo se fundamente, entre otras muchas cosas, la clave del éxito de estos jugadores. El Mega Leks no fue rival y vio pasar un ciclón por un pabellón desangelado que no parecía ni de lejos el típico recinto serbio.

El Mega Leks empezó fuerte pero el Iberostar reaccionó a tiempo

El conjunto español comenzó por detrás en el marcador. El cuadro local arrancó el partido más eléctrico y se puso rápidamente 6-12. Con la novedad en el quinteto inicial de Ferrán Bassas, los aurinegros fueron soltándose y encontrando mejores situaciones de tiro tras coger mayor fluidez en la circulación. Abromaitis volvió a ser decisivo, algo ya habitual en esta competición, con siete puntos solamente en estos primeros diez minutos. Al final del primer cuarto, los tinerfeños mandaban 19-24.

La inercia positiva que cogió en el Iberostar en la recta final del primer periodo se extendió hasta prácticamente todo el segundo. La efectividad en la línea de tres puntos, uno de los puntos clave en ataque de este equipo, hizo acto de presencia y el conjunto insular cogió alas. Los canaristas se fueron al descanso con un buen porcentaje desde la larga distancia (50%) después de anotar cinco de los diez intentos.

Davin White tomó protagonismo en ataque y su equipo dejó sin opciones al Mega Leks, que tan solo pudo anotar en este cuarto 15 puntos por los 27 de su rival. Los serbios solo encontraron en su pívot Kaba la única fuente fiable de anotación (diez puntos al descanso). Tras los primeros 20 minutos, el marcador reflejaba un claro 34-51 a favor de los de Vidorreta.

La 'segunda unidad' aurinegra dio un buen descanso a los más habituales

Con una amplia diferencia ya a favor la segunda parte se convirtió en una demostración de superioridad del líder del Grupo D. El Canarias no dosificó en el tercer cuarto y calcó prácticamente el parcial del segundo, esta vez fue 16-27. Las rotaciones no se hicieron esperar y jugadores menos habituales contaron con más minutos en esta segunda parte. Bassas, Piñero y Niang dieron descanso a los fijos y no hicieron bajar el nivel. Aprovecharon su oportunidad y, junto a destellos de calidad de los de siempre, dieron espectáculo en todos los sentidos.

El partido se cerró con un 73-98 que aseguró la primera plaza para los laguneros, que volverán a jugar en tres semanas su duelo de octavos de final.

Cuatro jugadores en el Iberostar superaron la decena de puntos. Grigonis con 15, Vázquez con 11, White con 15 y Doornekamp con 11 lideraron en ataque a su equipo. En valoración volvió a destacar Abromaitis que, pese a anotar solo nueve tantos, obtuvo 18 créditos en este apartado gracias a sus siete rebotes. También estuvo muy correcto Bassas, con nueve puntos y cinco asistencias. En el joven equipo del Mega Leks destacaron Zagorac con 16 puntos y Kaba con 18 de valoración tras conseguir capturar 16 rebotes.