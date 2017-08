El Barça no ha incluido ni incluirá a ningún jugador de fútbol en una operación de la sección de baloncesto

Google Plus

Fotografía: Noelia Déniz - VAVEL.com

En el día de hoy varios medios han informado que en la operación del fichaje de Adam Hanga por el FC Barcelona Lassa el conjunto azulgrana quiere incluir un jugador de fútbol para el Alavés para abaratar el traspaso del húngaro (según Mundo Deportivo dicho jugador sería Munir). Fuentes del propio Club nos han confirmado que ningún jugador de fútbol se ha incluido ni se incluirá en una operación de cualquiera de las secciones del FC Barcelona.

Baskonia y Barça siguen negociando

Baskonia y Barça Lassa siguen negociando el traspaso de Hanga al conjunto barcelonista; las negociaciones están avanzadas y el fichaje se podría cerrar la próxima semana. La última oferta supera considerablemente los 300.000€ de los que se hablan, tal y como nos confirman las mismas fuentes del Club, y esperan que Querejeta acepte la oferta.

El húngaro será el encargado de cerrar la plantilla del Barça si se acaba cerrando la operación, que todo hace indicar que así será. Los demás integrantes de la plantilla lo forman los bases Phil Pressey y Thomas Heurtel, los escoltas Petteri Koponen, Juan Carlos Navarro, Pau Ribas y Marc García, los aleros Rakim Sanders y Rodions Kurucs, los ala pívots Adrien Moerman, Víctor Claver, Pierre Oriola y Aleksandar Vezenkov y los pívots Ante Tomic y Kevin Seraphin.

Otra de las incógnitas del Barça Lassa es Tyrese Rice. El Club sigue sin encontrarle equipo y no se descarta que se quede en el equipo dirigido por Sito Alonso. Los próximos días serán clave para el jugador, que sigue buscando equipo después de saber que el Barça no contaba con él desde principios de verano; el problema, su alta ficha, que no la quiere asumir nadie. Por otra parte, el Club iniciará la pretemporada en el día de mañana con las revisiones médicas y los primeros entrenamientos.