Laso: "Sabemos que ganar allí será complicado"

Foto: Real Madrid.com

El técnico del Real Madrid Pablo Laso ha analizado el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Darussafaka el jueves a las seis de la tarde. Laso es consciente de la dificultad del partido por lo que se espera un partido complicado.

El Darussafaka estaba muy bien clasificado con el mismo balance de victorias (5-2) que el Madrid pero en las últimas cuatro citas europeas ha perdido las cuatro.

“En líneas generales es un equipo que está compitiendo muy bien aunque es verdad que en los últimos partidos no ha ganado. Pero viene de ganar en la Liga turca, es muy peligroso y está bien posicionado en la clasificación. Nosotros sabemos de la dificultad de jugar allí y respetamos mucho a sus jugadores. Ganar va a ser complicado y habrá que hacer muchas cosas bien” ha declarado el técnico blanco.

Analizando un poco al rival, Laso se acuerda de los momentos de desconexión del equipo turco. "Todos nos acordamos de Vitoria, pero en otros días como ante Olympiacos estuvo a punto de volver al partido; ganó en casa al CSKA. Con este calendario pierdes dos o tres partidos y parece que todo está mal", explicó Laso.



El exjugador destaca que “es un equipo de talento, que tiene muchos jugadores. La inversión que han hecho como equipo en muy poco tiempo se ha hecho ver. Tienen jugadores decisivos como Wanamaker, Wilbekin, Bertans, Anderson, Erden, Moerman… Estamos hablando de jugadores de primera línea en Europa. Además, tienen un entrenador contrastado en David Blatt”.

Varios lesionados

Pero para añadirle dificultades al encuentro, Laso no podrá contar con todos los jugadores para este encuentro. De hecho tendrá varias bajas destacadas. La primera la de Sergio Llull, alma mater de este equipo esta temporada. Según indica Laso, "Llull no viaja. No está totalmente recuperado y forzarle sería absurdo. Está mejor pero todavía no se ha reintegrado al grupo." Otro de los que tampoco estará es Thompkins. "Está un poco como Llull y no queremos forzarle y vamos a esperar al fin de semana para ver si podemos recuperarles.

La tercera baja es la de Randolph. "Tenía una molestia en el muslo y vamos a tener que pararle unos días", ha indicado Laso que continúa diciendo que "puede ser una rotura fibrilar. Ha venido esta mañana al entreno y ya tenía molestias en la zona desde Bilbao y estábamos pendientes de hacer pruebas. Esperemos que no sea nada”.

El Madrid viajará con once jugadores porque Dino Radoncic, que juega en el equipo EBA, no está tampoco al 100%.

Pese a esto los blancos van a tratar de dar lo máximo en esta competición ya que como declara el técnico madridista "las lesiones no puedes controlarlas y me descuadra porque no los tengo y porque luego tengo que volver a meterlos en las rotaciones".

Pese a esto, Laso se muestra tranquilo "conozco a mi equipo, sé que tengo jugadores que juegan menos que están capacitados e independientemente de los lesionados estoy convencido de que los que van a jugar en sus puestos lo van hacer bien”.

Acumulación de partidos

Estas navidades no hay respiro para el Real Madrid. Del 15 al 29 de diciembre disputará seis partidos, cuatro de Euroliga y dos de la Liga Endesa. Un nuevo reto, el de un duelo casi cada dos días y medio. Este encuentro en Estambul es el inicio de otra racha de partidos concentrados.

"El domingo tenemos a Obradoiro, el martes al Bamberg, el jueves al Estrella Roja y luego en las navidades no paramos, Sevilla, otra vez Estambul, Vitoria. Las navidades suelen ser para nosotros de bastante maleta".