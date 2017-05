Google Plus

Previa Real Madrid – MoraBanc Andorra: "era campo atrás". Montaje vía: Verónica Fernández Ramos

Tres partidos y tres victorias blancas. Si tan solo se atiende este dato puede dar a entender que ha sido una paliza del Madrid al Andorra, sin embargo no ha sido así. Tres partidos y tres prórrogas. Tres veces ha sido necesario tirar dela tiempo extra y en los tres los de Laso se impusieron. En Liga Endesa los blancos sufrieron en el primer partido y en el de vuelta más de lo mismo. Pero si hay que hablar de un partido es el de la Copa del Rey.

En el encuentro de la Copa los andorranos mandaron en casi todos los compases del encuentro. Pusieron al Real Madrid contra las cuerdas, pero sucedió el famoso: "era campo atrás". Empujados con un gran Chapu Nocioni y un Llull que estaba en racha se consiguieron acercar. Pero en la jugada definitiva, Sergio Llull, pisó la línea y cometió campo atrás. Porque sí, era campo atrás. No hay más historia. Los merengues volvieron a imponerse en la prórroga y se hicieron con la Copa del Rey. Las camisetas, los cánticos y demás añadidos dieron un toque más mágico a esa acción.

Es por eso que se puede asegurar que hay ganas entre los dos equipos. Como diría a Isaiah Thomas: "no nos gustan y nosotros no les gustamos a ellos". El Real Madrid tratará de seguir con su racha en los cuartos de final del playoff, una eliminatoria en la que no queda apeado desde la 2007-08, una temporada en la que finalizó primero en la Liga Regular. De estas ocho últimas eliminatorias de playoff el Real Madrid ha ganado en 5 ocasiones por 2-0 y en otras 3 por 2-1. Solo en seis ocasiones el conjunto madridista quedaba eliminado en los cuartos de final.

Estado anímico merengue

Pese a que se trata del primero contra el octavo, las dinámicas son muy diferentes. Los chicos del MoraBanc Andorra vienen descansados del parón debido a la Final Four del Real Madrid y el conjunto merengue llega abatido de la Final Four. Unos partidos que supusieron un gran desgaste físico y anímico. Jugadores como Luka Doncic, Rudy Fernández o Gustavo Ayón pueden llegar muy tocados.

El equipo dirigido por Pablo Laso buscará su tercer título de Liga Endesa de forma consecutiva, algo que solo han conseguido tres equipos en la era ACB. De las 20 eliminatorias sólo en una ocasión el octavo clasificado logró la victoria: el Unicaja ante el Real Madrid en la temporada 2007-08, en la que se impuso por un resultado de 0-2. En las ocho últimas temporadas el resultado ha sido de 2-0 a favor del campeón de la Liga Regular.

Llull contra Shermadini

La eliminatoria entre Real Madrid y MoraBanc Andorra enfrentará a dos de los grandes protagonistas individuales de esta Liga Regular, el base Sergio Llull y el pívot Giorgi Shermadini. Llull y Shermadini han sido dos de los jugadores que han formado el Quinteto Inicial de la Liga Endesa, junto a Edwin Jackson, Adam Hanga y Bojan Dubljevic. Además de brillar en lo colectivo también han destacado en numerosas estadísticas individuales durante esta Liga Regular.

Queda por ver cómo se desarrollan los dos o tres partidos que se disputen, pero todo hace entrever una eliminatoria muy dura. Tensión y lucha por casa balón pueden ser los ingredientes más importantes para hacerse con la victoria. Habrá que ver quién gestiona mejor sus cartas en los momentos decisivos y si será necesario tirar de un tiempo extra para saber el ganador. Uno de los mejores duelos de la Liga Endesa esta a punto de dar comienzo en Madrid.