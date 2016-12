La histórica NBA. |Foto: Adrián Córdoba Martínez

La National Basketball Association (NBA), es una liga profesional de baloncesto, la cual, se disputa actualmente en dos países que muchos de vosotros ya sabréis, estos son Estados Unidos y Canadá. Es una empresa privada que no depende de la Federación Estadounidense de Baloncesto de forma oficial, aunque en 1989 se firmó un pacto a tres bandas entre la propia NBA, la FIBA y la Federación Estadounidense de Baloncesto en el cual, acordaban la autorización de los jugadores para competir internacionalmente. En el año 1946, cuando ya finalizaba la guerra, un grupo de hombres, en su mayoría propietarios de algunas salas deportivas de diferentes ciudades estadounidenses, se reúnen en el Madison Square Garden de Nueva York, con el fin de buscar alternativas para llenar sus grandes pabellones con algo más que hockey y boxeo, los cuales atraían mucho público, pero no era suficiente para llenar los estadios durante un año completo.

Comenzaron pues, a pensar en algo totalmente distinto que fuera capaz de entretener las noches de los estadounidenses. Además, la población del país estaba falta de algún pasatiempo con el que perder las horas, hasta que vieron un nuevo posible entretenimiento. Estos hombres ven en el baloncesto el evento ideal para conseguir sus objetivos. Es así como el 6 de junio de 1946 se firma el nacimiento de lo que con el paso del tiempo se convertiría en la liga deportiva más seguida en todo el mundo, la Basketball Asociation of America (BAA), que años más tarde pasaría a denominarse NBA. El primer comisionado de la liga fue Maurice Podoloff, el que fuera el presidente de la liga de hockey NHL. Once ciudades fueron las afortunadas de acoger a un equipo que las represente, esencialmente son ciudades ubicadas en la costa Este de los Estados Unidos: Nueva York, Chicago, Boston, Providence, Toronto, Cleveland, San Luis, Washington D. C., Detroit, Pittsburgh y Philadelphia.

La NBA consta de dos partes, la Temporada regular y los Playoffs.

TEMPORADA REGULAR

Aquí cada fanquicia disputa 82 partidos, sumando el mismo número de partidos tanto de locales como de visitantes. El calendario no es el mismo para todos, los equipos se enfrentan con los oponentes de su propia división (las divisiones se funcionan por la distancia entre unos equipos u otros) hasta en cuatro ocasiones; también juegan ante los equipos de las otras dos divisiones de su conferencia, entre tres o cuatro ocasiones, y, por último, los equipos también juegan contra los conjuntos de la otra conferencia, dos veces al año. Por lo tanto, un equipo puede tener fácil o difícil el calendario, pero siempre se enfrentarán a los mismos equipos que el resto.

La temporada se alarga hasta el mes de abril, aunque se interrumpe para celebrar el anual All-Star Game a mediados del mes de febrero. Los jugadores son sometidos a votación por todo Estados Unidos, Canadá, y a través de Internet

Cuando finaliza la temporada regular, comienza el periodo de votación de los premios individuales de la temporada. El premio al mejor sexto hombre lo recibe el jugador que más ha aportado saliendo desde el banquillo (sin ser titular en su equipo). El rookie del año va para el mejor novato, mientras que el premio al Jugador con mayor progresión lo recibe, como su propio nombre indica, al jugador que más ha progresado de una temporada a otra. El jugador más defensivo de la liga se lleva el premio al mejor defensor, el entrenador del año para el mejor entrenador de esa temporada, y el MVP al mejor jugador. Además, Sporting News concede anualmente un premio no oficial (pero extensamente aprobado) al mejor ejecutivo de la temporada.

En la postemporada también se dan a conocer los tres mejores quintetos del año, así como los dos de rookies y defensivos.

LOS PLAYOFFS

Los Playoffs de la NBA se dividen en tres rondas de competición entre dieciséis equipos repartidos en la Conferencia Oeste y la Conferencia Este. Los ganadores de la Primera Ronda avanzan a las Semifinales de Conferencia, posteriormente a las Finales de Conferencia y los vencedores a las Finales de la NBA, disputadas entre los campeones de cada conferencia.

El tener un récord más alto ofrece varias ventajas. Ya que el primer clasificado jugará contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto, el tener un mejor balance normalmente quiere decir que te enfrentarás a un equipo más débil. La franquicia con mejor balance tiene la ventaja de campo en cada serie de playoffs, incluida la primera ronda. Esto significa que, por ejemplo, si el equipo que recibe al sexto clasificado tiene mejor balance que el tercer clasificado, el sexto tendría ventaja de campo, a pesar de que el tercer equipo tenga un puesto en la clasificación más alto.

Las series de playoffs siguen un formato de competición. Cada eliminatoria es al mejor de siete partidos, avanzando de serie el primero que gane cuatro partidos, mientras que el perdedor es eliminado de los playoffs. En la siguiente ronda, el equipo ganador juega contra otro de su misma conferencia. Así, todos excepto uno son eliminados de los playoffs en cada conferencia.

En la ronda final, se enfrentan los campeones de cada conferencia al mejor de siete partidos. El primero que consiga vencer en cuatro partidos, se le conocerá como el campeón de la NBA.

Se disputa anualmente en junio, y al campeón se le galardona con el Larry O'Brien Championship Trophy desde 1977, fecha en la que reemplazó al Trofeo Walter A. Brown. La idea de llamar al trofeo de campeón Larry O'Brien, es en honor al comisionado de la NBA que precedió a David Stern, Larry O'Brien. A cada jugador del equipo victorioso, además del entrenador y el mánager general, se le entrega un anillo de campeón. Además, la liga entrega el trofeo Bill Russell MVP de las Finales. Este trofeo es llamado Bill Russell en honor del legendario jugador de los Celtics de Boston que ganó 11 campeonatos en 13 años de carrera profesional. Este premio normalmente lo recibe un jugador del equipo ganador, aunque esto no sea una norma. Sólo ha habido una excepción hasta la fecha: Jerry West recibió el MVP de las Finales en 1969 (primera temporada en la que se entregaba este premio) a pesar de que los Lakers no ganaron el anillo.

LeBron James campeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016. |Foto: efe.com

El primer año:

El primer partido que se jugó en toda la historia de la NBA fue entre los New York Knicks y los Toronto Huskies en el año 1946. Los vencedores del encuentro fueron los Knicks con un resultado final de 69-66. La primera canasta fue anotada por Ossie Schectman.

Primer partido de la NBA. |Foto: Basketball-Reference.com

Los campeones ese primer año fueron los Philadelphia Warriors y el primer gran jugador que vio la NBA fue George Mikan, un hombre que consiguió ganar cinco anillos con los Minneapolis Lakers. En el año 1955 se eligió por primera vez a un MVP de la temporada, y este premio se lo concedieron a Bob Pettit.

El cese de discriminación racial:

Durante varios años, la liga estaba militada únicamente por jugadores de raza blanca. Esto se alargó hasta el año 1950, momento en el que entró en la liga Earl Lloyd. Debutó el 31 de octubre de 1950 en New York y en su primera presentación hizo seis puntos y tomó diez rebotes contra Rochester Royals. Tuvo que soportar insultos raciales contra él, e incluso tuvo que dormir en un hotel distinto al del equipo por el grado de discriminación racial que había en Estados Unidos. El jugador no hizo ningún comentario sobre este tema, tras disputar el primer encuentro dijo que: “Salí a la cancha y el mundo siguió girando. No recuerdo ninguna mención en la prensa”. Earl no se dio cuenta, pero hizo historia en esta liga, y gracias a él, los jugadores negros comenzaron a jugar para la NBA.

Earl Lloyd consigió ingresar en el Hall of Fame de la NBA. |Foto: NBA.com

Pasaron los años, y con ellos llegaban jugadores que se convertían en leyendas, jugadores como Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant o LeBron James, que aún está jugando y creciendo a pasos agigantados. Poco a poco la NBA se convertía en lo que es ahora, en la mejor liga del mundo. Gracias a ello, Estados Unidos se ha convertido en el destino más querido por los jugadores, y para los turistas, que se pierden por los lugares más emblemáticos de las ciudades.

Campeones de la NBA:

Durante todos estos años, ha habido multitud de campeonatos, todos ellos repartidos entre las franquicias:

-Boston Celtics: han sido campeones hasta en 17 ocasiones, son el equipo con más títulos de campeón en toda la historia de la NBA.

-Los Angeles Lakers: poseen hasta 16 campeonatos.

-Chicago Bulls: los de Illinois cierran el podio con seis títulos.

Cierran la clasificación equipos como los Baltimore Buckets, Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Dallas Mavericks y los actuales campeones, los Cleveland Cavaliers, todas estas franquicias poseen tan solo un campeonato de la NBA.

Plantilla de los Boston Celtics 1985-86. |Foto: NBA.com

Estadísticas individuales.

La NBA contiene también un ránking sobre los máximos anotadores en la historia de la NBA, el cual es dominado por Kareem Abdul-Jabbar, que ha logrado anotar un total de 38.387 puntos a lo largo de su carrera.

Además, cada año se otorga el premio al MVP de la temporada (Most Valuable Player Award). Un premio que se da al mejor jugador del año. El último MVP que se ha dado, ha sido para Stephen Curry, el jugador de los Golden State Warriors. Si hablamos de MVP, es obligatorio mencionar de nuevo a Kareem Abdul-Jabbar, el máximo galardonado de este premio, lo ha ganado hasta en seis ocasiones, algo increíble.

Kareem Abdul-Jabbar con su último equipo, los Ángeles Lakers. |Foto: NBA.com

Todo esto hace que una liga como la NBA evolucione, y se convierta en el objetivo de muchos jóvenes que, actualmente, luchan por llegar hasta ella.