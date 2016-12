La carrera por el MVP: ¿la bestialidad o la calidad?

Foto: HTE Sports

Todo el mundo sabe lo importante que es la carrera por el MVP tanto para el jugador como para el equipo al que ha ayudado tanto con sus promedios. En todas las temporadas hay un jugador que destaca por encima de los demás, sin embargo en la presente, destacan dos por encima de los demás sin olvidar otros de sus posiciones que se están haciendo una de las mejores temporadas de su carrera. Curry, LeBron, Durant… ¿Quién será el siguiente en unirse a la lista del trofeo que tanto ansía un jugador después del Larry O'Brien? ¿Quién pasará de un jugador cualquiera “destacable” a leyenda?

Mr.Triples Dobles

Residente en los Thunder, con 1,91 de altura y 85 kilos de peso, el animal, la bestia Russell Westbrook. Decir que su temporada está siendo espectacular, incluso escribirlo en mayúsculas, se queda corto por lo que está consiguiendo. Tras la marcha de Kevin Durant a los Warriors, Westbrook ha afianzado más su estrellato y liderato en Oklahoma. Está tirando del equipo de una forma espectacular, con un promedio de triples-dobles, algo que parecía imposible, hasta que llegó él. En la actual temporada de 2016-2017 Westbrook lleva 30 puntos por partido, 10,8 asistencias y diez rebotes, su estado de forma ahora mismo es envidiable.

Un chico nacido en California, el 12 de noviembre del 1988, que estudió en Ucla (Universidad de California, Los Ángeles) durante dos años, en el último año consiguió ser el jugador defensivo del año, entró en el mejor quinteto de la conferencia, y en el mejor quinteto defensivo de la liga. Decidió que ese sería su último año en la universidad. En el draft de 2008, en la cuarta posición fue elegido por Seattle Supersonics, lo que ahora son los Oklahoma City Thunder.

Ahí empezaría su andadura de jugador a leyenda. Se puede decir que no empezó mal en la NBA, él sabía donde estaba, el salto tan difícil que había dado. En su primera temporada fue nombrado mejor rookie en noviembre y febrero aparte de conseguir anotar 34 puntos contra Sacramento en un partido en el que Oklahoma perdió en la prórroga.

El mito hecho realidad de Mr. Triples Dobles empezó un 2 de marzo de 2009 con 17 puntos, diez rebotes y diez asistencias siendo así el único rookie en conseguirlo tras Chris Paul, jugador de Los Ángeles Clippers. Desde entonces la bestia se ha desatado, no ha parado hasta conseguir su 50 en ésta temporada. Son tantos los triples dobles de ésta temporada que su promedio para la carrera por el MVP es un triple doble.

Mr. Dobles Dobles

Residente en la franquicia Texana, Houston Rockets, con 1’96 de altura y 102 kilos de peso, la barba, James Harden. Por no reiterar lo dicho anteriormente de Westbrook, simplemente hay que decir que gracias a él y a D'Antoni, la franquicia está donde está, empatada con Clippers en el tercer lugar de la conferencia oeste. Quien iba a decir a la gente de California que un 26 de agosto de 1989 nacería una verdadera estrella y camino de leyenda, tanto a California como a la franquicia texana que ve el sol tras las nubes gracias a él.

La universidad en la que estuvo jugando “The Beard” fue Arizona State Sun Devils donde jugó dos temporadas, al igual que Russell Westbrook. Entre esas dos temporadas jugó 69 partidos (34 en la primera y 35 en la segunda) promediando un total de 19 puntos entre ellas, con 5,4 rebotes y cuatro asistencias. Todo los nombramientos y premios fueron en su segundo temporada siendo el All-American y jugador del año en el Pacífico.

En 2009 se presentó al draft y fue elegido en el tercer puesto de primera ronda pasando a ser compañero de Westbrook y Durant hasta 2012 que se marchara a Houston. En su primera temporada consiguió llegar a Playoffs, primera vez en la historia de Oklahoma, y entró en el segundo quinteto de novatos. En su segunda temporada en la NBA Harden se había afianzado el puesto de sexto hombre, en esa misma temporada consiguió el título de mejor sexto hombre, y finalista de Playoffs ya que perdió contra los portentosos Miami del Big-Three (LeBron, Wade y Bosh). En esa temporada Harden rechazó una renovación por cuatro años por parte Oklahoma y se marchó a su actual equipo, Houston Rockets.

En la franquicia texana se aseguró el puesto como estrella consiguiendo su primer Triple-Doble. En esa misma temporada consiguió su mejor promedio de puntos con 38,3, cinco rebotes y seis asistencias. Hoy día, James Harden, ha mejorado su defensa y le ha convertido en un mejor jugador, se ha hecho más estrella y está llevando a Houston en volandas.

Otros candidatos

A parte de estas dos bestias que están en una forma increíble hay otras estrellas de la NBA que les siguen no muy alejados. Las que están todos los años como LeBron James (25,5 puntos, 7,8 rebotes y 8,8 asistencias) que lleva a el equipo de su vida, a lo más alto de la Conferencia Este y de la NBA siendo los vigentes campeones del más preciado Larry O'Brien con una remontada histórica a otro candidato al MVP, Stephen Curry. A pesar de que este año esté teniendo algo menos de protagonismo con la llegada de Kevin Durant, sigue teniendo unos números increíbles con 24,7 puntos, 5,8 asistencias y 4.3 rebotes está firmando una gran temporada. La causa de su “empeoramiento” es “Durantula” que está en un estado de forma estratosférico con 26 puntos, cinco asistencias y ocho rebotes es otro de los candidatos a un preciado MVP.

Desde el primer ganador en 1955-56, el Ala-pívot Bob Pettit han pasado muchos jugadores de distintas posiciones y diferentes cualidades pero sin ninguna duda tienen algo en común, saben beneficiar al equipo al mismo tiempo que a ellos mismos. Jugador no retirado que ahora mismo tenga más MVP es el alero estadounidense LeBron James con cuatro a tan solo uno de igualar a Michael Jordan y Bill Russell. El de Cleveland está seguido por Stephen Curry con dos MVP que está igualado con leyendas del baloncesto como son Steve Nash, Karl Malone o el recién retirado Tim Duncan al que colgaron su camiseta en el AT&T Center hace apenas unos días.

¿MVP igual a campeón de Playoffs?

Se han dado muchos caso en los que ser el mejor jugador de la NBA en temporada regular te ha dado más ánimos y has conseguido el Larry O'Brien, pero no en todos. Sin ir más lejos el año pasado el galardonado con el MVP fue Stephen Curry y las finales se las arrebató LeBron y sus Cleveland haciendo historia por dos razones, primeros Playoffs para la franquicia y nunca antes se había remontado un 3-1 en contra en unas finales. El 3-1 en contra lo remontaron los Houston de Hakeem Olajuwon el año en que los ganaron pero no en las finales si no para pasar de fase. Sin embargo, hay otros jugadores que éste galardón les sirve para demostrar de lo que ha servido su fantástica temporada como hizo LeBron con Miami, con esos Miami de ensueño o Tim Duncan con sus flamantes Spurs.

Lo mejor de cada candidato

Russell Westbrook y James Harden tienen su cierto parecido pero sus abultadas diferencias. El base de Oklahoma es un jugador que se caracteriza por su fuerza dentro del campo, su físico que destaca por encima de los demás bases. Mates bestiales, triples desde un poco más adelante del mediocampo y defensa digna de un pívot. Mientras tanto, el escolta de Houston digamos que es más técnico, lo que más le caracteriza es su “step back” con el que deja roto a cualquier jugador de la NBA y libre de presión al tirar, el dribling de Harden es espectacular, su forma de entrar a canasta consiguiendo dos más uno, asistencias que solo ve él y una gran mejoría en defensa, eso es lo que le ha llevado hasta luchar por el MVP. Los dos se han convertido en más estrellas con las marchas de dos jugadores de la franquicia, una más importante que otra. Para Westbrook la marcha de Kevin Durant le ha supuesto más responsabilidad y acierto en sus decisiones. Para Harden la marcha de Howard le ha hecho tener que mejorar su defensa, arriesgarse más a entrar en la zona y saber que no solo juegan dos en un quinteto. Gracias a esas marchas, los dos lo han mejorado y todo aficionado de la NBA agradece eso porque es magia para sus ojos.

La NBA ha cambiado su estilo de juego, bueno mejor dicho, estas bestias han cambiado la forma de jugar al baloncesto profesionalmente, dando más importancia a los triples que al contacto en la zona donde por ejemplo el gran Shaq salía muy beneficiado. Stephen Curry, Kyrie Irving, Klay Thompson o James Harden son esos que saben que los triples hacen daño a la defensa. Curry con sus tiros desde el túnel de vestuarios en los calentamientos, Harden con su “step back” que le deja solo en la línea de tres y rompe a su defensor, Klay Thompson con su tiro desde cualquier sitio del triple y Kyrie ganado unas finales con un triple decisivo a un minuto del final, los triples han dado la vida a ésta NBA 2.0. ¿El MVP se lo llevará el Animal o La Barba? ¿La bestialidad o la calidad?