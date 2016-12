Anuario VAVEL 2016: New Orleans Pelicans, otro año decepcionante

(ANUARIO) New Orleans Pelicans 2016, otro año decepcionante

El equipo del estado de Luisinana lleva varios años decepcionando en su intento de reconstruir la franquicia y no consigue luchar por ganar eliminatorias de Playoffs que debe ser el objetivo de cualquier equipo. Sin embargo, los Pelicans tienen una muy buena noticia; la presencia entre sus filas del mejor pivot de la actualidad y posible MVP del futuro en la NBA, Anthony Davis. Su progresión parece no tener fin, este año 2016 se ha desatado en ataque promediando más de 30 puntos y dominando la zona partido tras partido, pero no está bien rodeado por sus compañeros y no son capaces ni siquiera de acercarse a los puestos de Playoffs.

Mala temporada 2015/16

La pasada campaña fue muy decepcionante ya que no tuvieron opción alguna de acceder a los Playoffs en ningún momento de la temporada. Se esperaba que la progresión demostrada en el curso 2014/15 continuara debido a que en esa temporada el equipo había conseguido jugar la post temporada.

Pero fue un año perdido, de hecho, la estrella del equipo Anthony Davis no jugó la última parte de la temporada debido a que arrastraba problemas físicos y se decidió no forzarle una vez ya no había opción de luchar por la octava plaza de la Conferencia Oeste. Los Pelicans acabaron en la duodécima posición y con malas sensaciones

Draft y nuevos fichajes

La mala posición en la que se acabó la temporada dio la opción de escoger en el Draft en las primeras posiciones. Finalmente fue la sexta posición y el elegido fue Buddy Hield, un escolta tirador de origen bahameño que jugó los cuatros años en la Universidad de Okalahoma. En sus dos primeros meses como profesional en la NBA está respondiendo a las expectactivas promediando más de ocho puntos por partido aunque aún tiene que mejorar mucho el porcentaje en triples, está solo en un 34% pero tiene aptitudes para seguir con su progresión si le dan confianza.

El verano fue muy movido en los despachos de Nueva Orleans. Se tomó la decisión de que no siguieran en la plantilla James Ennis que fue a Memphis, Ryan Anderson y Eric Gordon a Houston, Tony Douglas que quedó libre y Luke Babbitt a Miami.

A cambio recalaron en la franquicia de Luisiana, Solomon Hill desde Indiana Pacers, Lanston Galloway desde Nueva York, Terrence Jones desde Houston Rockets, E´twaun Moore desde los Chicago Bulls y el sophomore llegado desde los Lakers, Anthony Brown.

Temporada 2016/17

La continuidad del técnico Alvin Gentry aseguraba mantener el proyecto comenzado el año anterior después de la turbulenta salida de Monty Williams. Esto supuso que el núcleo duro del equipo siguió en la plantilla.

La soledad de Anthony Davis

Muchos se preguntan en New Orleans hasta cuando aguantará “La Ceja” en un franquicia tan perdedora como esta y que no tiene visos de mejorar a corto plazo.

Anthony Davis durante esta temporada ha marcado algunos topes personales especialmente en anotación. Sin ir más lejos el día que empezaba la temporada anotó 50 puntos, aunque el equipo como es habitual perdió ante Denver. Sus promedios este curso son monstruosos, 30 puntos, 11 rebotes, tres tapones y casi dos robos por noche. Es el segundo máximo anotador y taponador, está en el Top-10 en rebotes, y entre los 20 primeros en robos. Los números hablan por sí solos, pero está ansioso por ganar y puede que dé el salto a otro equipo si no cambian las cosas rápidamente.

Resto del equipo

Jugadores como Tyreke Evans o Jrue Holiday, en teoría llamados a ser el segundo y el tercer mejor jugador del equipo, no arrancan. Los motivos por los que estos dos jugadores no son lo esperado, son las lesiones y la falta de carácter ganador. Esta misma temporada, Tyreke Evans ha empezado el año lesionado y ha vuelto falto de ritmo a mediados del mes de diciembre jugando apenas 18 minutos por partido.

El resto del equipo son buenos jugadores de complemento pero ninguna estrella que pueda ayudar a Anthony Davis a llevar a los Pelicans a los Playoffs. Por ejemplo Solomon Hill, Alex Ajinça, Terence Jones o Lanston Galloway. Los únicos jugadores en los que se tienen esperanzas de futuro, aparte de Davis, son el Rookie Buddy Hield y el base Tim Frazier.

Expectativas para 2017

No hay mucho optimismo respecto a lo que queda de temporada, es cierto que el octavo puesto de la Conferencia Oeste no está demasiado caro este año, pero mucho tienen que cambiar las cosas para que los New Orleans Pelicans puedan optar a jugar la post temporada. Es más que posible que busquen algún traspaso, antes del fin del plazo en febrero, con el objetivo de no quedarse fuera de los Playoffs o, si la temporada se tuerce definitivamente, para hacer espacio salarial de cara al verano y conseguir algún agente libre nivel All-Star que acompañe a Anthony Davis.