Houston Rockets se deshace con facilidad de Milwaukee Bucks

Ocurre, que los mejores eventos no necesitan de la búsqueda de grandes reclamos para atraer al público. Su simple celebración ya genera la expectación suficiente como para convocar a las masas. Si además, en estos se enfrentan dos de los mayores exponentes en la actualidad, el evento se vende solo. Eso ha sucedido con este partido y especialmente con dos jugadores que se han enfrentado esta madrugada en Texas. En el bando local, el escolta ex de Arizona State, James Harden. Con unos números de otra época, opositando a uno de los MVP's más caros de la historia y situando a su equipo en el tercer puesto del duro Oeste. Ahí es nada. En el bando visitante, la joya griega, Giannis Antetokounmpo. Creado con un molde único, capaz de realizar todas las acciones sobre una pista de baloncesto y sacar ventajas en cada emparejamiento, se está encumbrando como una de las estrellas del presente, llamadas a dominar en un futuro no muy lejano. Ahí es nada. Un duelo que no se podía perder ningún amante al baloncesto.

Claves del partido

Si existe una máquina ofensiva dependiente del acierto en el tiro de tres en la NBA, esos son los Houston Rockets. En su ADN está el constante intento del triple y en muchas ocasiones les ha llevado a ganar los partidos. Han lanzado nada más y nada menos que 44 triples para anotar únicamente 31'8% de los mismos. Superando eso sí el 25% de acierto de Milwaukee Bucks en sus 28 intentos. Para Houston, la primera batalla, la del triple, se había ganado. En el acierto en los tiros de campo, la superioridad también ha sido tejana (45'3% contra el 39'8% de los Bucks). Milwaukee como era de esperar ha basado su juego en el dominio de la pintura, donde han anotado más puntos que los Rockets y vencido en la batalla por el rebote, con 50 capturas frente a las 46 de Houston.

Para Houston el acierto desde el triple es imprescindible para ganar

Mejores en la actividad defensiva han estado los de Mike D'Antoni, que han producido más puntos tras pérdida que su rival y les han superado en robos y tapones. Se puede hablar de resultado justo y viendo la hoja estadística nadie preguntaría el por qué. Los Rockets además pese a la reciente derrota en Miami están teniendo una temporada increíble lo cual genera en el equipo sinergias muy positivas que ayudan a olvidar las bajas, como la de hoy de Ryan Anderson. Los Bucks no acaban de encontrar la estabilidad necesaria y van a estar peleando por meterse en Playoffs hasta la recta final de la temporada.

Nombres propios

A nadie debería de extrañarle si el Toyota Center hubiera terminado el partido coreando el "MVP, MVP" a James Harden. El escolta ha vuelto a dar una exhibición de las ya incontables que ha dejado esta temporada.

Con Eric Gordon en pista el +/- de los Rockets ha sido de +38 Su hoja de servicio: 38 puntos, ocho rebotes y seis asistencias con 56% de acierto en el tiro y sólo dos pérdidas. Su única laguna (el desacierto en el triple), no ensombrece su fantástica actuación en la que los Rockets fueron 21 puntos mejores con él en pista. En los titulares, sólo Beverley mostró un nivel a destacar, brillando especialmente en su especialidad, la defensa con tres robos y dos tapones que ha sumado a sus 12 puntos. Eric Gordon ha vuelto a dejar otra buena marca anotadora con 25 puntos rozando el 50% de acierto en tiros de campo y terminando con un +38 con él en pista. Trevor Ariza y Sam Dekker han tenido una noche fallona en el tiro, pero como siempre han demostrado lo inteligente que es su juego en la pista. En lo negativo destacar a Corey Brewer, que no está pudiendo suplir a Ryan Anderson y hoy ha registrado un -20 en pista en tan sólo 18 minutos.

En el bando visitante, el otro elegido de la noche tampoco ha decepcionado. Giannis Antetokounmpo, ha terminado con 32 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias pero sobre todo con una sensación de soledad tremenda. Al griego, le han faltado socios para poder pelear la victoria. Jabari Parker ha conseguido 15 puntos pero con un acierto del 33'3% en tiros. Malcolm Brogdon tampoco ha tenido su noche en lo referido al acierto pero ha aportado 8 rebotes y 8 asistencias. El rookie está siendo otra gota de optimismo en los jóvenes Bucks. Greg Monroe no ha podido imponer su ley desde el banquillo y también estuvo bastante desacertado (1 de 4 en tiros).

Malcolm Brogdon, una sorpresa en los jóvenes Bucks, no tuvo su mejor día en el tiro

El mejor socio para Antetokounmpo ha sido Michael Beasley que ha sumado 14 puntos y 8 rebotes que contrastan con su intermitencia en defensa. La sensación es que en Milwaukee están echando mucho de menos a Khris Middleton.

Próximas citas

A los Houston Rockets les espera en la madrugada del sábado a las dos hora española una prueba de fuego. Los Golden State Warriors visitan el Toyota Center con ganas de resarcirse de su derrota en el anterior enfrentamiento entre ambos. Podríamos estar hablando de una posible final de la Conferencia Oeste. Los Milwaukee Bucks por su parte visitan también en la madrugada del sábado a los Orlando Magic a la una hora española. Intentarán cortar su racha de tres derrotas consecutivas y volver a meterse en unos puestos de Playoffs del Este que tienen una cotización muy alta.