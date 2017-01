Pau estará de cuatro a seis semanas de baja tras operarse

Las alarmas saltaban ayer en San Antonio cuando Pau Gasol, en el calentamiento previo al partido contra Denver Nuggets se tenía que retirar por una posible fractura en la mano izquierda. Desgraciadamente, los pronósticos se cumplirían y el '16' de la franquicia texana se ha roto el cuarto metacarpiano.

San Antonio's Pau Gasol undergoing surgery to repair fracture of fourth metacarpal in his left hand today, league sources tell @TheVertical.