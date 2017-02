Magic Johnson “Todos tienen que estar en sincronía”

Google Plus

Magic Johnson, ex jugador de Los Angeles Lakers. Fuente: NBA.com

Magic Johnson, ex jugador de los Los Angeles Lakers y ahora directivo del mismo equipo, aclaró para la ESPN sus funciones, ya que según dice él, las declaraciones de la semana pasada se sacaron de contesto. Desde el 2 de febrero Magic es integrante de los Lakers y no ha parado de dar titulares en el poco tiempo que lleva en la franquicia. Como dijo Johnson hace una semana, su llegada no va a hacer que cambie la forma de juego del equipo en un solo día. Actualmente los Lakers están situados en la penúltima posición de la Conferencia Este con un balance de 19 victorias y 39 derrotas.

Magic habló para ESPN sobre la unidad del equipo “Todos tienen que estar en sincronía. De lo que deberíamos estar preocupados no es sólo del presente sino de cómo el presente afectará el futuro de los Lakers. Por eso tenemos que estar en sincronía” Johnson siguió hablando pero esta vez referente a lo dicho la semana pasada “La semana pasada me preguntaron si yo quería tomar las decisiones. Dije que mi papel era el de consejero y luego me preguntaron, ‘¿Te gustaría ser quien tome las decisiones?’ Y respondí, ‘Me encantaría tomar las decisiones’”

El base estrella de los 80 siguió hablando de sus funciones en el equipo “Me apoyaría en otras personas para hacer eso y esa persona sería la encargada de estar diario a cargo del equipo. Luego, yo tendría ese papel en el que esa persona me reporta a mí, hablaríamos sobre dónde estamos, qué hacemos, si hay que evaluar a jugadores, si hay transacciones que hacer, si vamos a extender el contrato de un jugador. Todas esas cosas” Está claro que la llegada de Magic es importante, ya que como dice puede ayudar a los jugadores tanto en la parte del juego como mental, les puede dar consejos de cómo vivir la liga y las decisiones que pueden tener en el futuro.