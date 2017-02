Glenn Robinson III, nuevo rey del mate

Glenn Robinson III | Foto: NBA.com

Nueva Orleans, año 2017. El Smoothie King Center se vestía de gala para presenciar la noche de sábado del All-Star. Una de las noches más espectaculares debido a los concursos de habilidades, triples... pero sobre todo al concurso de mates. Cuatro participantes en busca del premio más deseado de esa velada. Aaron Gordon volvía a participar en busca de ese título que mereció haber conquistado el año pasado. Rivales como DeAndre Jordan, Glen Robinson III, o Derrick Jones Jr. participaban con la intención de dar la sorpresa y hacerse con el trofeo. Los jueces Gary Payton, David Robinson, Dominique Wilkins, Alonzo Mourning, y Chris Webber, serían los encargados de evaluar los mates de cada participante.

Primera ronda

La primera parte del concurso contó con mucha variedad y con sorpresas. DeAndre Jordan comenzó saltando a Dj Khaled y su mesa de mezclas, para obtener una puntuación de 41 puntos. Tras el jugador angelino, Glenn Robinson III puso el pabellón patas arriba, tras conseguir el primer pleno de la noche, gracias a su mate de espaldas tras saltar a dos compañeros que colocó en medio de su trayectoria. El tercer participante, Derrick Jones Jr., consiguió la segunda mejor puntuación de la primera ronda gracias a un mate a mano izquierda y tras saltar a cuatro personas. Un mate de mucha dificultad que obtuvo una puntuación de 45 puntos.

La hora de Aaron Gordon llegó tras los primeros mates de sus rivales. Todos los focos estaban puestos sobre el jugador de los Orlando Magic. Era el momento de olvidar lo que ocurrió el año pasado, y centrarse en lo que ocurriría en ese momento. El jugador californiano innovó demasiado, y entró con un dron que colocó cerca del aro, y que le dejaría el balón en bandeja para que, tras varios intentos, consiguiese hundir el aro. Esto le hizo bajar el nivel respecto al año pasado, y consiguió obtener una baja puntuación de tan solo 38 puntos.

Mate de 'Dron Gordon'

https://twitter.com/NBA_VAVEL/status/833149919221391360

Ya en la segunda fase, Aaron Gordon tenía que sacar a relucir lo mejor de su repertorio para seguir contando con opciones de clasificarse a la ronda final. Tras cuatro intentos, el jugador de los Magic no consiguió culminar su actuación, y terminaría siendo eliminado contra todo pronóstico en la primera ronda. Al igual que Gordon, DeAndre Jordan no convenció al jurado, y dependía de las actuaciones de Glenn y Derrick para ver si accedía o no a la fase final. A pesar de esto, Derrick Jones Jr. no se anduvo con tonterías, y aseguro su presencia en la ronda final consiguiendo el segundo pleno de la noche, gracias a un mate espectacular a pase de su compañero de equipo Devin Booker. Por último, Glenn Robinson III realizó un mate 'a ciegas' que le aseguraría su presencia en la fase final, y que confirmaría la eliminación de DeAndre en la primera ronda.

Fase final

La final contaría con dos invitados inesperados. Glenn y Derrick se habían colado en la última ronda del concurso de mates tras superar a Gordon y DeAndre de manera holgada. El primer mate de esta última ronda lo realizaría el jugador de los Pacers, que consiguió 44 puntos tras saltar a su compañero Paul George y machacar el aro. El segundo finalista, Derrick Jones Jr., no empezó de la mejor manera, ya que no pudo culminar su primer mate en tres intentos y consiguió una baja puntuación.

En la segunda parte de la ronda final, la comenzaría Derrick Jones Jr. El jugador de los Suns necesitaba un gran mate, y que su rival no consiguiese superarle. Derrick realizó uno de los mejores mates de la noche, consiguiendo la máxima puntuación y contando con opciones para la conquista del título. Con el segundo mate de Glenn, Paul George volvía a salir a escena. El jugador franquicia de los Pacers 'asistió' a su compañero para que de nuevo, obtuviera un 50, que le convertiría en el campeón del concurso de mates del año 2017.

Gran mate de Derrick Jones Jr.

https://twitter.com/NBA_VAVEL/status/833152201375748097

Los dos últimos años han acostumbrado a vivir unos concursos llenos de espectáculos y emoción; sobre todo gracias a la aparición y explosión de Zach LaVine, uno de los mejores matadores de la mejor liga del mundo. Sin embargo, este año el concurso ha sido muy simple y sin apenas emoción, que ha coronado al jugador de los Pacers como el mejor matador de la NBA, con tan solo 23 años.

Mate ganador de Glenn Robinson III

https://twitter.com/NBA_VAVEL/status/833156667256737792