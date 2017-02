Google Plus

200 millones tienen la culpa. |Foto: NBA.com

El mercado de invierno en cuanto a traspasos está llegando a su fin. A falta de un día para el cierre han sido muchos los rumores y pocos, de momento, los traspasos. Los bombazos han salido con rapidez, aunque hay otros que aún están en conversaciones. Luego se pueden apreciar casos como el que nos ataña en este momento, y es el caso de jugadores que finalizan contrato en verano y que están dispuestos a negociar, como Chris Paul, el jugador de los Angeles Clippers.

Paul estaba cuajando una gran temporada con los Clippers hasta el momento de su lesión, la cual le está apartando durante un tiempo de las pistas. El problema es que, sin CP3, los angelinos no juegan de la misma forma, caen derrotados con mayor facilidad ante sus rivales, y es por ello que conforme ha ido avanzando la temporada regular, los Clippers han caído varias posiciones después de un principio de campaña en el que se igualaban a los Golden State Warriors. Esa época ya ha quedado atrás, ahora la franquicia se encuentra en la cuarta posición de la conferencia oeste, con 35 victorias y 21 derrotas en su haber.

El equipo afronta la segunda mitad de la temporada con ganas de luchar por los puestos más altos, puestos que están muy disputados entre cuatro grandes franquicias.

El caso es que Chris Paul llegó a la franquicia de los Angeles en la temporada 2011-2012 para poder disputar unas finales de la NBA, y ganarlas. Este hecho no se ha producido aún a pesar de la gran plantilla que posee el equipo y el jugador está meditando una posible renovación o su marcha.

Novias no le faltan a CP3, a pesar de sus 31 años, el jugador tiene calidad para rato. En esta misma temporada está promediando 17.5 puntos, 5.3 rebotes y 9.7 asistencias, unos números que le han servido para que equipos como San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, o incluso New York Knicks se interesen por él.

Los Angeles Clippers quieren evitar de cualquier forma su marcha, ya que podría destrozar al equipo, y es por ello que los angelinos se han puesto manos a la obra para renovar al jugador. Por el momento no hay nada oficial, pero se está hablando de una oferta que podría alcanzar la friolera de 200 millones para que Chris Paul continuase vistiendo la camiseta de los Clippers.

De momento habrá que esperar a que termine la temporada para que finalice el culebrón por uno de los jugadores más deseados de la agencia libre del próximo verano.