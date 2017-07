La Conferencia Este, la gran perdedora de la Agencia Libre

Jimmy Butler y Paul George ponen dirección a la Conferencia Oeste. Fuente: scoopnest.com

Tras cumplir más de la mitad de julio ya se puede nombrar los perdedores en esta agencia libre. Esos equipos son los Hawks, Bulls, Pacers, Knicks, Portland, Blazers y Spurs, pero sobretodo la Conferencia Este. La fuga de jugadores del Este ha sido uno de los temas más importantes en este periodo, jugadores como Butler, George, Millsap, Carmelo posiblemente, Rondo, etc. Esto hace que el camino hacía las finales sea más fácil para Cavaliers, Celtics y Raptors. Pero la competitividad frente al Oeste es casi nula. Por la otra parte el Oeste se ha reforzado muy bien, pero ha habido equipos que no se han movido o no han conseguido los jugadores marcados en sus agendas.

Atlanta Hawks

Es uno de los equipos que han fracasado más en esta agencia libre, tras el traspaso de Dwight Howard a Charlotte por Belinelli y Miles Plumlee se podría esperar que hubieran retenido a Millsap, pero el equipo no le forzó para renovar por el equipo y por ello viendo que el equipo se estaba deformando el jugador puso rumbo a Denver. Además, hay que sumar las salidas de los escoltas Tim Hardaway Jr y Thabo Sefolosha. El golpe para el equipo ha sido muy fuerte, y el periodo de reconstrucción cada vez es más evidente, eso sí, se queda como líder Dennis Schröder.

Paul Millsap, Dwight Howard y Tim Hardaway Jr abandonan los Atlanta Hawks. Fuente: Zimbio.com

Chicago Bulls

Los de Illinois han pasado en unos años de ser aspirante al título a empezar una reconstrucción. La salida de Jimmy Butler a Minnesota ha sido una de las más sonoras en este mercado, a cambio recibieron a Kriss Dunn, Zach LaVine y el pick siete. Además, con tanto base en el equipo era normal que Rajon Rondo iba a poner rumbo a otro equipo. Lo único bueno del equipo es que con los jóvenes que tienen pueden hacer un equipo competitivo otra vez en unos años.

New York Knicks

La gestión del equipo y la organización directiva ha sido de lo peor que se ha visto en esta agencia libre. Antes de terminar los playoffs ya decía Phil Jackson que Carmelo se tendría que ir, y después unos días antes del Draft ofrecía a Porzingis. Con su marcha no se arreglaron las cosas, llegó al equipo Tim Hardaway Jr pero un precio desorbitado para su nivel, 71 millones de dólares por cuatro años. Además, la salida de Carmelo se ve cada vez más cerca, los destinos Houston Rockets o Cleveland Cavaliers.

Los New York Knicks quieren traspasar a Carmelo. Fuente: Zimbio.com

San Antonio Spurs

El equipo texano solo ha perdido a Jonathan Simmons, pero su gran oportunidad de ser uno de los firmes candidatos al anillo era la llegada de Chris Paul al equipo, pero el jugador eligió los Houston Rockets. La directiva y los aficionados pensaban ya que el CP3 estaba casi en el equipo. Además, se ha hablado de una posible salida de LaMarcus Aldridge del equipo, pero al final no se pudo realizar. La noticia buena es la renovación de Patrick Mills. San Antonio sigue siendo un equipo aspirante al anillo, pero cada vez lo tiene más complicado ya que sus vecinos los Rockets se han reforzado muy bien.

Portand Trail Blazers

La mayoría de los seguidores que no se les pondría en esta lista, ya que no han perdido jugadores de renombre, y ese es el problema, siendo el equipo con mayor tope salarial no se han movido ni para conseguir jugadores ni para traspasar. Se quedan con el equipo con el que quedaron en la octava posición del Oeste. La necesidad de un buen alero y un ala-pívot es evidente. Entre Lillard, McCollum y Nurkic se encargan de más de la mitad de los puntos del equipo en cada partido. Ante un Oeste muy fuerte necesitaban refuerzos y no los han conseguido, el llegar a playoffs va a ser muy difícil esta próxima temporada.