Anuario VAVEL Detroit Pistons 2017: buenas sensaciones de cara al futuro

Los Pistons miarn al futuro con ilusión.

Se avecina el 2018 y NBA VAVEL trae un anuario en el cual se analiza el transcurso de los últimos 365 días de equipos y jugadores de la mejor liga de baloncesto del mundo. Ahora es turno de los Detroit Pistons. El equipo que dirige Stan Van Gundy inició el 2017 con el pie derecho tras conseguir una victoria ante el Miami Heat en condición de visitante (98-107) el primero de enero. Y todo parece indicar que lo cerrarán por todo lo alto, ya que están teniendo una excelente temporada y en buena parte, es gracias a Andre Drummond y Avery Bradley.

Bradley (#22) y Drummond (#0) durante un partido

La irregularidad, un problema que te deja fuera de los Playoffs

La temporada 2016/17 de Detroit quedó marcada por cierta irregularidad. La franquicia de Míchigan combinó actuaciones estelares, con partidos desastrosos que provocaron las críticas de muchos. En dicha campaña registraron 37 victorias y 45 derrotas, este record no fue suficiente para obtener una plaza en los Playoffs y significó una gran decepción para los fanáticos. Los Pistons quedaron últimos en la División Central y décimos en la Conferencia Este.

Vuelven a jugar en Detroit 29 años después

Este año, los Pistons cumplieron un viejo deseo: dejaron The Palace of Auburn Hills en el que jugaban desde 1988, a casi 40 km de la ciudad. Esto convierte a Detroit en la única ciudad de Estados Unidos que tiene a sus equipos de las cuatro grandes ligas profesionales (Pistons, Red Wings, Lions y Tigers) jugando en su downtown. La nueva casa del equipo rojo, blanco y azul es el Little Caesars Arena, los Detroit Red Wings de la NHL también disputan sus encuentros como local en este pabellón.

Galloway (#9), Tolliver (#43) y Smith (#14) celebran en su nuevo pabellón, el Little Caesars Arena

Altas importantes en el verano

- Avery Bradley (Boston Celtics)

Bradley: “Cada vez que ves a algún compañero trabajando duro, eso te da una presión que hace que tú también quieras hacerlo. Espero que la identidad del equipo sea la de salir a defender cada noche y dejárselo todo en la pista“.

Sin lugar a dudas, el ex jugador de los Celtics fue la mejor incorporación en el conjunto de Van Gundy. Cambió totalmente al equipo para bien, e incluso, algunos lo consideran de los mejores fichajes en la temporada 2017/18. Al momento de defender, Bradley es un experto (TOP en la NBA). Y actualmente se está consolidado como anotador regular. En conclusión, el natural de Tacoma es bastante bueno en los dos sectores del parqué.

El escolta aterrizó desde Boston para sustituir a Kentavious Caldwell-Pope (ahora en Los Angeles Lakers). El equipo más exitoso de la NBA, por su parte, se hizo con los servicios de Marcus Morris mediante el traspaso.

Bradley en su presentación como Piston

- Langston Galloway (agente libre)

Con el fichaje de Galloway, de 26 años, los Pistons lograron reforzar su segunda unidad. Langston es un escolta con buena capacidad ofensiva. La pasada campaña, con Sacramento Kings registró 6.0 puntos en poco menos de 20 minutos por partido. Antes, en esa misma temporada, vistió la camiseta de New Orleans Pelicans, con ella promedió 8.6 puntos en 55 partidos.

Los Pistons y Galloway llegaron a un acuerdo por tres años y 21 millones de dólares.

Galloway luce la jersey de su nuevo equipo

- Luke Kennard (Blue Devils / Universidad de Duke)

En los Blue Devils de la Universidad de Duke, disputó dos temporadas, en las que promedió 15.7 puntos, 4.3 rebotes y 2.0 asistencias por partido.​ En su segunda temporada fue incluido en el mejor quinteto de la Atlantic Coast Conference,​ siendo elegido además mejor jugador del torneo de la conferencia. Al término de su segunda temporada, anunció que renunciaba a las dos que le quedaban en la universidad para declararse elegible en el Draft. En el mismo, fue elegido en la duodécima posición por los Detroit Pistons.

Kennard se destaca principalmente por su buen lanzamiento de larga y media distancia. El jugador de 21 años saldrá desde el banquillo con la intención de ganarse un puesto en el quinteto titular. Al momento de elegir a su escolta, Stan Van Gundy tiene un bonito problema: tres caras nuevas, y con muchas ganas de escuchar al público cuando son presentados.

Kennard en el Rookie Photo Shoot

Un inicio que sorprendió a todos

Ni el fanático más optimista se esperaba un arranque tan espectacular de la franquicia de Míchigan. Dieron la campanada contra Golden State Warriors (W 115-107) y Boston Celtics (W 118-108), ambos, principales candidatos para quedarse con el título de NBA. También han conseguido victorias importantísimas ante rivales de gran peso: New York Knicks, Minnesota Timberwolves (en dos ocasiones), Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder.

Siempre, con grandes exhibiciones de su jugador estrella, Andre Drummond. El pívot de 24 años sigue a lo suyo, en la campaña pasada registró 13.8 rebotes y 1.1 tapones en sólo 29.7 minutos por partido. Y en el curso actual está promediando doble-doble por encuentro, se puede decir con total seguridad que es el más destacado por parte de los Pistons en el año 2017.

Drummond en el Media Day

Mención especial para Reggie Jackson. El base de 27 años fue de lo poco rescatable en la temporada 2016/17 de los Bad Boys, siempre dejaba algunos destellos que animaban al seguidor piston. El estadounidense nacido en Pordenone (Italia) posee mucha calidad y tiene la oportunidad de mejorar ahora que está muy bien acompañado en el backcourt por Avery Bradley. Además, podrá seguir alimentando a un Drummond más consolidado que nunca.

Buenas sensaciones de cara al futuro

En Detroit, el año 2018 tiene muy buena pinta, siempre y cuando el equipo siga funcionando y consiguiendo los resultados, tal como lo hace ahora. Desde mi punto de vista, el cambio que ha hecho esta asociación es notable y será recompensado con los playoffs. Un objetivo que no alcanzan desde el curso 2015/16.