Anuario VAVEL Boston Celtics 2017: llegó su momento

Google Plus

Anuario VAVEL 2017: Boston Celtics, llegó su momento | Montaje de Juan Pedro Belmonte (VAVEL.com)

Los Boston Celtics cerraron un año de forma esplendida, mostrando a los demás equipos que son un equipo compacto. Cada vez está más claro que el proyecto no está rodeado de un jugador, sino de un entrenador, Brad Stevens. El ex entrenador de la Universidad de Butler es el principal artífice del rendimiento de este equipo. En el final de la temporada consiguió que los de Boston fueran el mejor equipo de la Conferencia Este con un balance de 53 victorias y 29 derrotas. Además, los Celtics llegaron a las finales de Conferencia enfrentándose a los Cavaliers.

Tras una gran campaña, Ainge prefirió elegir a Tatum antes que Fultz, acción que ahora mismo fue un completo acierto. Con todo esto llegó el mercado de agentes libres donde se consiguió a Gordon Hayward. En agosto ocurrió lo impensable, se traspasó a Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic, la ronda de los Nets y otro ronda por Kyrie Irving, un movimiento muy arriesgado y que viendo en el final de este año fue un gran acierto. Con una plantilla casi nueva los de Massachusetts afrontaron la nueva temporada, pero la lesión de Hayward hacia parecer que Boston no iba a ser el mismo equipo que hace unos meses, y no fue así, Brad Stevens lo volvió a hacer e hizo que los Celtics ganaran 16 partidos seguidos.

Un final de temporada de ensueño

Los Boston Celtics afrontaban el nuevo año con la ilusión de seguir progresando, y con un Isaiah Thomas a un nivel espectacular. El propio jugador en el mes de febrero fue All-Star y mejor jugador de la Conferencia Este gracias al gran juego mostrado. En los dos primeros meses del 2017 los Celtics tuvieron un balance de 13 victorias y 7 derrotas, las tareas defensivas de Avery Bradley y Jae Crowder hicieron que pudieran luchar por las primeras posiciones de la Conferencia Este. Además, Bradley estaba realizando su mejor campaña desde su llegada a la liga con 16,3 puntos, 6,1 rebotes y 1,2 robos.

Una de las facetas negativas que se siguieron viendo en los primeros meses fue el rebote, algo que Stevens no pudo arreglar. En Marzo y Abril el equipo terminó con 15 victorias y 7 derrotas consiguiendo la primera posición de la Conferencia Este, dejando en el segundo puesto a los Cavs. La gran temporada de Isaiah promediando 28,9 puntos y 5,9 asistencias, esto hizo que estuviera en el segundo quintento de mejores jugadores de la temporada.

Isaiah Thomas hizo una gran temporada. Fuente: NBA.com

Un paso adelante

Los Boston Celtics tenían en la primera ronda a los Chicago Bulls, equipo donde se hablaba más de la polémica que del propio juego. Justamente un día antes de jugarse se dio la peor noticia para Isaiah Thomas, su hermana Chyna Thomas sufrió un accidente de coche donde murió.

En ese momento, el base de los Celtics se debatió si jugar o no, y al final con una gran endereza jugó los dos primeros partidos de la primera ronda donde tuvo la mala suerte de perder. Los Celtics estaban dando una muy mala imagen, y su ex jugador Rondo estaba dando un recital. Pero los Boston remontaron la serie y se clasificaron después de cinco años para la siguiente ronda.

En ella se iban a encontrar a los Wizards, un conjunto con grandes jugadores como Wall y Beal que hicieron forzar el séptimo partido, pero que nos les serviría de nada, ya que los de Brad se clasificaron para las finales de Conferencia. En dichas finales se encontrarían a unos Cavaliers enormes, y la lesión de Isaiah hizo que los de Cleveland liquidaran la serie por 4-1.

Otra vez Ainge

Los Boston Celtics llegaron al draft del 2017 con la primera elección debido al famoso traspaso del conjunto verde con los de Brooklyn, dicho equipo tuvo el peor balance de toda la NBA. Todo ello hacía prever que los Celtics elegirían a Markelle Fultz en la primera posición, pero Ainge no quería a tal jugador sino a Jayson Tatum.

Por ello los Sixers sin querer que los Lakers se pudieran llevar a Fultz hicieron el traspaso donde los Celtics recibían la ronda de Philadelphia y la de los Lakers del siguiente draft si los angelinos quedaban entre el 2 o 5 puesto o sino la del 2019 la de los Grizzlies. Con todo esto los Celtics eligieron a Jayson Tatum, un jugador muy preparado.

Una agencia libre perfecta y un traspaso inesperado

Los Celtics afrontaban la agencia libre con un solo objetivo, conseguir a Gordon Hayward. El alero de los Jazz tuvo reuniones con varios equipos, y el día que lo iba a anunciar un periodista se adelantó al jugador y anuncio que Hayward elegía a los de Boston. Con esto los Celtics iban a tener en la posición de tres a cuatro jugadores, además necesitaban traspasar algún jugador para hacer hueco a Gordon. El elegido fuera Avery Bradley, el principal defensor del equipo por Marcus Morris, otro alero, pero que desde el primer momento se sabían que se iba a usar de ala-pívot.

Con todo ello no se esperaba que los Celtics no hicieran ningún traspaso, pero a mitad de Agosto salto la bomba, Ainge traspasaba a Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic, la primera ronda de Nets y una segunda ronda por Kyrie Irving. La primera reacción de todo el mundo fue que Ainge se había vuelto loco, y que los Cavaliers habían ganado en el traspaso. En lo siguientes día se supo que la lesión de Isaiah era algo más de lo que se pensaba, y que el base iba a pedir el máximo siendo un jugador que se pensaba desde los despachos de Boston que no iba a volver al nivel de hace unos meses.

Kyrie Irving y Gordon Hayward en la presentación. Fuente: NBA.com

Una temporada ilusionante

Con todos los nuevos cambios del verano, los Celtics afrontaban una temporada con mucha ilusión y con la meta de llegar a playoffs y ganar a los Cavaliers. El primer partido fue contra las esperanzas verdes, ya que en los primeros minutos del juego en una caída Gordon Hayward se lesionó fatalmente, era un palo gigante al equipo, y aunque se luchó por ganar, no lo consiguieron, tras el encuentro se confirmó la lesión de Hayward que le hacía estar fuera toda la temporada.

Con ello los de Massachuets perdieron contra los Bucks en el siguiente día. En ese momento, Brad Stevens reajusto todo, y empezó una racha seguida de 16 victorias ganando incluso a los Warriors, OKC o Spurs. Mostrando un equipo compacto, y con dos elementos claves, la defensa y el rebote dos elementos que no se pensaba que se iban a mejorar mucho.

Objetivos para el 2018

Lo que se espera en el año 2018 principalmente es seguir con el nivel mostrado durante el 2017, además de luchar más por las finales de la Conferencia Este, algo que dependerá de la lesión de Hayward. También, se tendrá que ver si dar un paso más e intentar conseguir a Anthony Davis o DeMarcus Cousins, o mantener el bloque y renovar a Smart.