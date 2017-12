Anuario VAVEL Los Angeles Lakers 2017: el camino hacia la cima.

Los Lakers prometen traer de nuevo el showtime a Los Angeles | Montaje de Juan Pedro Belmonte (VAVEL.com)

Análisis de final de temporada pasada

Los Angeles Lakers sufrían una situación que afectó intensamente al equipo, la retirada de Kobe Bryant. El que posiblemente sea el mejor jugador de toda la historia de Los Angeles Lakers, decía adiós a lo que fue su casa durante 20 temporadas, y dejaba al equipo sin claro líder, algo a lo que la plantilla no estaba acostumbrada. La temporada 2016-17 ha sido una de las peores campañas para la franquicia Angelina, nuevas incorporaciones en el equipo técnico, jugadores jóvenes, falta de experiencia y continuidad, y sobre todo, el inicio de una nueva era y de un duro proceso de reconstrucción.

Los Lakers, después de obtener la tercera peor marca de la NBA con un 26-56 en contra, y finalizar la temporada en la décimo cuarta posición, quedándose fuera de playoffs, tenían ya en mente el Draft del 2017. Iba a ser otro verano prometedor y con esperanzas, ya que volvían a poseer por tercera vez consecutiva, una segunda posición del Draft.

Verano 2017: Lonzo Ball

Magic Johnson y la directiva de Los Angeles Lakers, tenían en mente a uno de los jugadores más mediáticos y reconocidos durante la última campaña de la NCAA, Lonzo Ball. Como consecuencia de ello, los Lakers tuvieron que tomar una serie de decisiones enfocadas a la nueva apuesta para la franquicia. A pocas horas de la celebración del Draft de 2017, Los Angeles Lakers movieron ficha para traspasar a D’Angello Russell y Timofey Mozgov a los Brooklyn Nets a cambio de la elección número 27 del próximo Draft, y Brook López, que iba a ser una de las mayores referencias en el juego interior de los Lakers. Además, jugadores como Tarik Black, David Nwaba y Nick Young eran traspasados a otros equipos. La incrporación del veterano Andrew Bogut, y deuno de los mejores jugadores que todavía quedaba en la agencia libre, Kentavious Caldwell-Pope, supuso una aportación excelente en el ámbito ofensivo y de banquillo para el equipo. Así pues, se acabó apostando por un jugador que ilusionaba mucho a los aficionados de la franquicia y que a la vez preocupaba por el entorno en que se encontraba.

Al desprenderse del tóxico contrato de Mozgov y hacerse con un jugador que será agente libre al acabar la temporada, los Lakers han pasado a tener un gran margen salarial para intentar traer alguna estrella la siguiente campaña. Lebron James y Paul George son los nombres más sonados, pero habrá que esperar a largo plazo para ver como evoluciona el equipo durante esta temporada.

Por tanto, el 22 de junio de 2017, se llevó a cabo la celebración del Draft de la NBA en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Lonzo Ball fue finalmente escogido por Los Angeles Lakers en la segunda elección del Draft del 2017, pero además, en la 27º posición, elegían al que podría ser uno de los mayores robos del Draft de la NBA, Kyle Kuzma. Josh Hart también fue incorporado a la plantilla des de la última posición del Draft, proveniente de Utah Jazz.

Lonzo Ball es presentado como nuevo jugador de Los Angeles Lakers | Fotografía: Getty Images

En julio de 2017, Los Angeles Lakers se proclamaron campeones de la NBA Summer League 2017 de Las Vegas. Lonzo Ball, después de acabar promediando 16.3 puntos, 9.3 asistencias y 7.7 rebotes, fue nombrado MVP de la Summer League. En la primera eliminatoria de las Ligas de Verano, el hijo de LaVar Ball rescató a su equipo para vencer a los Philadelphia 76ers por un ajustado 103-102. El base de 19 años acabó el encuentro con 36 puntos, 8 rebotes, 11 asistencias, 5 robos y 2 tapones en 36 minutos de juego. Kyle Kuzma, nombrado MVP de la Final, fue uno de los jugadores clave en del campeonato y sobretodo del último partido ante los Portland Trial Blazers, consiguiendo 30 puntos y 10 rebotes. El partido se presentaba con preocupación, ya que Lonzo Ball se perdía la final por un golpe en la pantorrilla, pero finalmente el equipo Angelino se llevó la victoria por 98-110.

Lonzo Ball es el rookie que más furor ha causado en la liga, a causa de la publicidad que ha llevado a cabo Lavar Ball, su padre. Nada más llegar a la NBA, Lonzo Ball presentaba su marca de zapatillas de alrededor de 500 dólares. Según Lavar Ball, Lonzo, LiAngelo y LaMelo han sido educados con el único objetivo de jugar al baloncesto. Desde que empezaron a andar, su padre ya les entrenaba en la parte de atrás de su casa. Cuando volvían del colegio, iban a entrenar con sus equipos, y luego pasaban horas entrenando su físico y lanzando sin parar en las máquinas de tiro de su casa.

Lonzo Ball no tuvo un buen comienzo de temporada, con uno de los peores porcentajes de tiros de campo (29,2%), por lo que refleja su falta de adaptación a la NBA y la excesiva presión que su padre ha puesto sobre sus espaldas. "Es sólo un novato. Está teniendo altibajos típicos de ser novato, ya estés haciéndolo muy bien o no. Espero que a mí no me juzgarais por mis primeros veinte partidos", dijo Curry en unas declaraciones.

Actualmente, con un porcentaje en tiros de campo algo mejorado (34,9 %), está llevando muy buenas actuaciones en los últimos seis partidos, mejorando mucho sus puntos y el tiro de campo. Además, Lonzo ya se ha convertido en el jugador más joven en realizar un triple-doble, con 19 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias, además de 3 robos y 4 tapones, superando a Lebron James. El base de los Lakers es uno de los jugadores con más visión de juego de la liga, algo que empieza a escasear en la mejor liga del mundo.

Inicio de temporada

La temporada empezaba con 3 victorias y 4 derrotas para los Angeles Lakers, y continúa actualmente con un balance desfavorable de victorias con un 11-21 en contra. A pesar de ello, el equipo está dejando muy buenas sensaciones en todos los partidos jugados, llegando a la prórroga ante los mejores equipos y disputando todos los minutos con esfuerzo y “showtime”.

Hay que destacar al ala-pívot Kyle Kuzma, que probablemente será uno de los candidatos para obtener el premio al Robo del Draft.

Kuzma nació en Flint, Míchigan, un 24 de julio de 1995. Cuando todavía no sabía andar, su madre le regaló una pequeña canasta de juguete para que empezara a jugar al baloncesto. Fue a partir de entonces, que surgió la pasión de este jugador por ese gran deporte. Para él, además de un deporte, fue aquello que le alejó de las bandas callejeras, de las drogas, la violencia, etc. Flint sufrió una de las peores crisis humanitarias que ha ocurrido en Estados Unidos a lo largo de todos estos años, algo que impedía a sus habitantes, beber cualquier agua que no fuera embotellada, algo que causó un punto de inflexión para Kyle, que decidió empezar una vida alrededor del baloncesto, para así convertirse en profesional y no volver nunca más a su ciudad natal.

El rookie de Los Angeles Lakers empezó su etapa como jugador de secundaria en el Bentley High School de Míchigan y continuó su carrera en la universidad de Utah. Finalmente, Kyle Kuzma finalizó la universidad y fue elegido en la vigésimo séptima posición del Draft de 2017, no teniendo mucha repercusión, ya que en la universidad se decía que no tenía suficiente físico para su posición. Fue una de las mayores sorpresas en la Liga de Verano, promediando 20,5 puntos, 5,8 rebotes y 3,0 asistencias en solamente seis partidos jugados. Debutó como profesional en partido oficial el 19 de octubre, ante Los Angeles Clippers, logrando 8 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia.

Actualmente, Kuzma es uno de los líderes de la franquicia, y a sus 22 años y 2’06 cm de altura está llevando a cabo unos promedios espectaculares, con 17,7 puntos, 6,9 rebotes y 1,7 asistencias. Es un jugador que ha sorprendido mucho en el factor físico y sobretodo a nivel anotador, ya que tal y como se ha vito, es un jugador muy explosivo y polivalente, que puede adaptarse a cualquier posición en la cancha, pudiendo jugar tanto de ala-pívot abierto como de alero. Sus capacidades físicas y agilidad le permiten desplazarse muy bien en la cancha, dificultando el trabajo para sus defensores.

"La clave de todo esto es mi confianza absoluta en mí mismo. Creo que soy el mejor jugador cada vez que salgo a un parqué. Siempre intento atacar y ser yo mismo. Me ha dado resultado", aseguró el jugador en la página web de los Lakers.

Jugador del año

Este es el segundo año de Brandom Ingram en la mejor liga del mundo, después de ser elegido en segunda posición por los Angeles Lakers en el Draft de 2016 de la NBA.

Actualmente está promediando 16,0 puntos, 5,5 rebotes y 3,3 asistencias, y está ejerciendo de actual líder de la franquicia angelina. A sus 20 años, está llevando a cabo una labor muy importante para el equipo, de forma que ha plasmado su regularidad en todos los partidos y su gran confianza en si mismo y en sus habilidades baloncestísticas. Alguna vez lo han comparado con Kevin Durant, y declaraban que no tenía el suficiente físico como para jugar en la NBA, pero por el contrario, a finales de temporada pasada y al principio de esta, está demostrando su actitud y sus ganas de continuar mejorando. Es un jugador con una mentalidad increíble, y junto al esfuerzo que desprende fuera de la cancha, puede convertirse en el líder que necesita este equipo, el líder que tanto añora la franquicia angelina des de la marcha de Kobe Bryant, un jugador que lleve el carro, que anime a sus compañeros y que tenga el control en los momentos más complicados.

Brandon Ingram en un partido ante Sacramento Kings | Fotografía: Getty Images

“Lo más importante es que tiene la mentalidad correcta y va a llegar eventualmente ahí porque él le va a dedicar el tiempo necesario”, dijo el asistente de los Lakers Brian Keefe, quien ha estado trabajando con Ingram desde que este llegó.

Todo esto, sumado al poderío de Kyle Kuzma y Julius Randle y a la juventud y visión de juego de Lonzo Ball, que actualmente ha mejorado sus actuaciones en puntos, teniendo una media de 10,0 puntos, 6,9 rebotes y 7,1 asistencias, los Angeles Lakers podrían llegar a tener uno de los mejores y jóvenes Big-Three en cosa de un par de temporadas.

Sensaciones de futuro

Con independencia de las muy buenas sensaciones que está dejando el equipo, en lo que lleva de temporada, parece que los playoffs quedan un poco por debajo de sus posibilidades, dada la igualdad y competencia de la conferencia oeste. En dicha conferencia hay muchos equipos con posibilidades de entrar en playoffs, además de haber equipos con más de una superestrella. Esto hace que los Angeles Lakers tengan muy complicado la clasificación para dichos playoffs, pero a pesar de ello, es uno de los mayores objetivos para esa temporada.

Quinteto actual de Los Angeles Lakers | Fotografía: Getty Images

A pesar de no tener un líder principal en el equipo, como venían acostumbrados a lo largo de estos años, será muy relevante la incorporación del pívot Brook López, que aportará madurez, centímetros y puntos en la pintura. Además del nuevo fichaje, Julius Randle y Larry Nance Jr. están demostrando que ambos podrián formar parte de la pareja titular junto a Brook Lopez.

Las observaciones que pueden destacarse para la próxima temporada son la continuidad de una serie de jugadores de la plantilla. Para comenzar, Jordan Clarkson, Julius Randle y Kentavious Caldwell-Pope, son dudas para su continuidad en la siguiente campaña.

Caldwell-Pope fichó por una temporada, por lo que se convierte en agente libre para la próxima temporada. Esto quiere decir que no tiene asegurada su continuidad en el equipo, sino que dependerá de su actuación (promediando actualmente 13,7 puntos, 5,2 rebotes y 2,2 asistencias) y de la decisión del equipo, si continua formando parte de la franquicia angelina. Paralelamente, el contrato de Julius Randle también finaliza a final de temporada, la cual cosa quiere decir que tampoco es segura su continuidad en el equipo. Actualmente, Julius Randle está cobrando alrededor de 4.149.242 dólares anuales, algo menos que los 11.562.500 dólares que ingresa actualmente Jordan Clarkson. Son dos jugadores muy importantes para los Angeles Lakers, ya que demuestran veteranía frente a los nuevos rookies y descaro a la hora de anotar, pero por otra parte, la salida de Randle generaría más minutos para Kyle Kuzma y Larry Nance Jr, dos de los jugadores jóvenes que más prometen en el equipo. Además, la salidos de estos jugadores, generaría un gran margen salarial, que podría servir para obtener alguna superestrella en la próxima agencia libre.