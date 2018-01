Davis se sale contra los Knicks

Google Plus

Davis durante el partido contra los Knicks de la pasada madrugada| Foto: Galería oficial de los New Orleans Pelicans

El ala-pívot de los New Orleans Pelicans, Anthony Davis, dio otro recital contra los New York Knicks. En el partido disputado el domingo, la estrella de 24 años, anotó 48 puntos y capturó diecisiete rebotes. Tras el partido, Davis aseguró: “Solo he intentado que funcionáramos en los dos lados de la pista. Simplemente fui capaz de seguir metiendo tiros”. ‘The Brow’ consiguió su objetivo. Gracias a una actuación que raramente se ha visto en la historia de la liga, su equipo remontó un choque que se la había puesto muy complicado. Los Pelicans llegaron a ir perdiendo por diecinueve puntos, pero llevaron el partido a la prórroga donde acabaron ganando por cinco puntos (118-123).

“AD fue muy importante para nosotros—asevera el entrenador de los de Louissiana, Alvin Gentry—Cuando entra en esas zonas (de alto rendimiento) así, es realmente bueno”. Sus estadísticas completas del partido son de 48 puntos, 17 rebotes, cuatro robos y tres tapones. Este fue su quinto partido con más de 45 puntos y quince rebotes, solo Shaquille O’Neal le iguala. Al igual que Hakeem Olajuwon es el otro jugador que ha conseguido en un único partido, acercarse a esas estadísticas tanto en ataque como en defensa. Ha sido el tercer partido de Davis en el Madison Square Garden en el que ha metido más de 35 puntos: “La gente dice que él juega bien aquí, espero que eso siga siendo así. Creo que ha sido fenomenal, ha hecho un gran trabajo”, declara Gentry.

El jugador destacó su canasta sobre la bocina de final del tercer cuarto: “Nunca sueles meter esas, así que cuando lo haces, desde luego sentí que era mi noche”. Davis fue decisivo, anotó doce puntos entre el último periodo y la prórroga. También taponó dos tiros y robó un balón en ese tiempo. El ala-pívot se centro en las declaraciones postpartido en resaltar la calidad de su equipo: “Siento que somos un gran equipo, tenemos que seguir luchando. Perdemos mucho el balón por la forma en la que jugamos, pero eso no es una excusa. (Si) cuidamos más las posesiones y conseguimos buenos tiros, podremos hacer lo que queramos. Tenemos que seguir luchando defensivamente”.