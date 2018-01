Trade Deadline 2018: Minnesota Timberwolves, la nueva amenaza

Google Plus

Tom Thibodeau durante un partido| Foto: nba.com

En 2016, Tom Thibodeau llegó a los Minnesota Timberwolves para llevar a cabo una revolución. Tras una temporada en el que no se cumplieron los objetivos, se le dio la dirección de las operaciones relacionadas con el baloncesto a uno de los mejores entrenadores defensivos de la Liga. Su primera temporada en la franquicia tampoco fue especialmente buena, y en el verano de 2017 se trajo a Minneapolis a su guardia pretoriana. Jimmy Butler y Taj Gibson llegaron para dar un plus en defensa. Junto a ellos, Jamal Crawford y Jeff Teague culminaban un proceso de reconstrucción largo. El comienzo de la temporada no ha sido especialmente bueno, pero en diciembre se han colocado entre los mejores equipos y aspiran a todo. Butler ha elevado sus números y el rendimiento del equipo también a mejorado, incluso con la lesión de Teague, el base titular.

Todo apunta a que, después de casi quince años, volverán a Playoffs. Si quieren durar más de una ronda en la postemporada, tendrán que hacer algún refuerzo y esperar una mejora en el juego de Andrew Wiggins. El alero parece que puede dar el salto al estrellato en cualquier momento, sin embargo, es irregular. En los últimos días han surgido varios rumores entorno a los Wolves. Algunos de los nombres ligados a la franquicia de Minneapolis son los de Blake Griffin, DeAndre Jordan y Jordan Clarkson. Está claro que los dos jugadores de los Clippers no irían al mismo equipo a la vez. Dependiendo de los gustos de Thibodeau y de las necesidades del equipo habría que elegir a uno de ellos.

La cantidad de jugadores y elecciones del Draft necesarias para firmar a Jordan sería menor que para Griffin. Pero la defensa de los de Minnesotta ha sido bastante buena. En los últimos partidos pocas veces sus rivales han superado los cien puntos, ni siquiera los Cavaliers metieron más de esa cifra. Griffin aportaría un mayor rango de tiro y más acierto desde la línea de personal. La franquicia de Los Angeles propuso esta pasada semana un intercambio Griffin-Towns. En la franquicia del norte no se lo pensaron ni un momento y negaron el acuerdo.

La llegada de Jordan Clarkson sería más sencilla. Según los rumores, Tyus Jones y Cole Aldrich se convertirían en nuevos jugadores de los Los Angeles Lakers. El escolta es puede ser nombrado Mejor Sexto Hombre de la NBA y aportaría bastantes puntos desde el banquillo. También podría jugar de base y repartirse la anotación con el ex jugador de los Clippers y Hawks entre otros. ‘Magic’ Johnson también podría pedir alguna elección del Draft. Los de púrpura y oro tuvieron suerte con la elección de Kyle Kuzma con el pick de los Nets y este año podrían tratar de repetirlo.

Un posible quinteto inicial con Teague, Butler, Wiggins, Towns y Jordan podría ser un quebradero de cabeza para cualquier equipo en la NBA. Un equipo con una defensa excelente, gran capacidad atlética y de anotación. En un enfrentamiento con los Warriors, Jordan crearía muchos problemas. En las próximas semanas, gracias a la lesión de Kawhi Leonard, se pueden colocar en la tercera posición en el Oeste, lo que les enfrentaría en la primera ronda contra los Blazers.