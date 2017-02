Ciudad Encantada, al asalto de la cuarta plaza

Google Plus

El encuentro que se disputará mañana a las 20:30 horas en El Sargal, feudo del Liberbank Ciudad Encantada, dirimirá quién ocupa la cuarta posición en la tabla clasificatoria.

Trayectorias inversas

Fraikin Balonmano Granollers tendrá que reponerse de la derrota sufrida el pasado viernes en casa ante el líder de la clasificación, el todopoderoso Fútbol Club Barcelona Lassa (20-31), para mantener la plaza clasificatoria privilegiada que disfruta hoy en día. Los de Carlos Viver volvían a la competición doméstica tras realizar un final de primera vuelta irregular, al obtener dos derrotas, dos empates y una victoria en sus últimos cinco compromisos ligueros. Para ello no podrá contar con el lateral madrileño Álex Márquez, que se perderá el resto de la temporada. Tras su ausencia en el derbi barcelonés, el club confirmó el sábado que lo que en principio era una pequeña lesión, se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, asociada a una lesión de menisco.

Por su parte, los locales buscarán refrendar su gran momento de juego para seguir engrosando la brillante racha de victorias desde la que disfrutan. Los castellanomanchegos permanecen invictos desde el pasado 16 de noviembre, cuando cayeron derrotados en el Palacio de los Deportes de León (32-20). El equipo realizó un magnífico final de la primera vuelta, batiendo a rivales de la zona media alta de la tabla como Bidasoa Irún (29-28), Fertiberia Puerto Sagunto (28-33), Ángel Ximénez Avia – Puente Genil (32-30) y Helvetia Anaitasuna (29-34), lo que le permitió escalar posiciones y encarar la segunda vuelta desde una posición cómoda.

Su vuelta a los terrenos de juego se produjo el pasado sábado, consiguiendo una victoria agónica en casa del Bada Huesca (18-19) que les ponía a un tiro de piedra de la cuarta posición. Sin embargo, los pupilos de Lidio Jiménez no pueden confiarse, puesto que el sexto clasificado, Fertiberia Puerto Sagunto, también viene pisando fuerte, al encadenar cuatro victorias y dos empates en los últimos encuentros.

El sueño resiste a pesar de las bajas

La incredulidad y la ilusión por la fulgurante trayectoria del equipo es el sentimiento mayoritario entre los aficionados del Liberbank Ciudad Encantada, puesto que las expectativas iniciales del equipo, que además ha arrastrado el lastre de sufrir importantes bajas por lesión, distaban mucho de la lucha por ocupar la zona alta de la tabla. El mismo técnico conquense, Lidio Jiménez, así lo reconoce. “Hace unos meses me dicen que lucho por el cuarto puesto ante el Granollers y no me lo habría creído”.

Las lesiones han golpeado especialmente una posición fundamental en los engranajes de juego del equipo, el centro del ataque, con las bajas del central Rafa López, que ni siquiera ha podido estrenarse esta temporada, y del hombre que trató de paliar su baja, el grancanario Nacor Medina, lesionado del talón de Aquiles de la pierna izquierda en la visita del Ángel Ximénez Avia en la jornada catorce, lo que le puede suponer perderse el resto de la temporada.

También han tenido que hacer frente ocasionalmente a las bajas del capitán David Mendoza y los internacionales argentinos Pablo Vainstein y Agustín Vidal. Los dos primeros siguen en la enfermería conquense por el momento, mientras que el último ya disfrutó de algunos minutos de juego el pasado sábado en Huesca, a pesar de llevar dos meses sin entrenar con el equipo, por lo que es de suponer que esta jornada proseguirá con su puesta a punto para retomar el ritmo competitivo. Jiménez ha subrayado la incidencia que la importante plaga de lesiones sufrida ha tenido en el trabajo del conjunto que dirige. “Sabemos el equipo que tenemos, pero lo complicado es que por culpa de las lesiones nunca hemos tenido el equipo al completo y ni siquiera hemos podido entrenar bien".

La afición presente el miércoles en El Sargal podrá dar la bienvenida a la nueva incorporación en el mercado de invierno, el central Nico López, jugador procedente del Atlético Novás de Primera Nacional, que ya tuvo la oportunidad de debutar en la máxima categoría del balonmano español de la mano del vecino Balonmano Guadalajara.

Los locales se encomiendan a la defensa

Lidio Jiménez concibe el encuentro como un premio por la sobresaliente actuación ofrecida en las últimas citas ligueras, aunque ve factible dar una nueva sorpresa. “Este partido es para disfrutarlo, sabemos cómo estamos, pero si lo hacemos bien podemos poner en dificultad al Granollers”. Pese a ello, es consciente del potencial de su rival, el equipo vallesano, que buscará por todos los medios llevarse los dos puntos a casa para mantener el cuarto puesto. “Saben lo que se juegan. Pienso que no vendrán despistados, todo lo contrario, y que saldrán a por el partido desde el pitido inicial".

A su juicio sus posibilidades de victoria residen en aplicarse defensivamente para "no dejarles que jueguen rápido” y buscar superarles en un tanteador con pocos goles.