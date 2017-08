Josep Reixach regresa al Granollers

Google Plus

Josep Reixach con la camiseta del Granollers. Foto: BM Granollers.

El Fraikin Balonmano Granollers ha hecho oficial la llegada del extremo derecho Josep Reixach, para la próxima temporada. El jugador de 25 años de edad se formó en las categorías inferiores del conjunto catalán (siendo parte de los equipos cadete, juvenil y sénior) y llegó a debutar con la primera plantilla en 2013.

Sin embargo durante la campaña 2013/2014 puso rumbo al Handbol Bordils de la División de Honor Plata, donde este curso ha concluido como máximo goleador del equipo (con 130 dianas en 30 encuentros), logrando ser parte del 7 ideal de la liga. Tras sus buenas actuaciones en el club gerundense, el que fuera internacional en las categorías inferiores de la selección española jugará en la máxima categoría del balonmano nacional de la mano de Antonio Rama.

Este fichaje responde a la necesidad del Fraikin Balonmano Granollers de reforzar un extremo derecho que quedó mermado con la lesión de Mamadou Gassama, por lo que Josep Reixach compartirá puesto con Álvaro Cabanas.

Derrota en el primer amistoso

La nueva incorporación del conjunto vallesano llega después de la derrota sufrida ante el Bada Huesca en el inicio de la pretemporada. Los de Antonio Rama cayeron por un claro 31 a 23 en su visita al pabellón oscense el pasado miércoles, ante un equipo local que ha logrado mantener al grueso de su plantilla.

Así, a pesar de ser el primer partido para ambos clubes, los de José Nolasco se mostraron muy compenetrados en el debut ante su público, destacando especialmente la actuación de Henrique Teixeira (con seis tantos) y de Adrià Pérez (recién llegado desde Granollers y que logró cinco dianas ante su ex equipo).

En el bando visitante el duelo sirvió para ver en acción a los recién llegados “Bombom” Almeida, Albert Pujol, Rolandas Bernatonis y Vukasin Rakocija, además de a los canteranos Marc Guàrdia y Edgar Pérez que formarán parte del primer equipo.

Quien no pudo disputar este partido amistoso fue Quique Camas. El extremo derecho del Bada Huesca no ha podido superar la tendinopatia que afecta a su rodilla derecha y tendrá que pasar por quirófano. Tras la intervención el jugador zaragozano no reaparecerá hasta la segunda vuelta, por lo que el club oscense deberá buscar un sustituto.