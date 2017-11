Previa FC Barcelona Lassa - PDD Zagreb: necesidad de ganar por ambos lados

Xavi Pascual da instrucciones a los suyos. Fuente: Victor Salgado - FCB

Aunque solo se hayan disputado 5 jornadas, la EHF Velux Champions League no deja respiros y el conjunto catalán quiere seguir sumando en casa para que el Vardar macedonio no se aleje en la cima del Grupo A. Por su parte el PPD Zagreb no está teniendo el mejor comienzo en esta temporada, todavía no ha ganado lo que complica sus opciones de clasificación y se prepara para enfrentar una seguidilla de partidos internacionales muy complicada (ida y vuelta con el Barca, uno frente al RK Vardar y otro ante el Nantes francés).

En medio de esto, el FC Barcelona Lassa puede vivir una jornada histórica con lo que sería el debut oficial de su nueva estrella, el central islandés Aron Palmarsson. Tras convertirse en el culebrón del último verano, un intercambio de ideas con su ex entrenador Ljubomir Vranjes y la necesidad de un reemplazo para la baja del danés Lasse Andersson, adelantaron la llegada de este gran jugador que tiene una sola misión en mente y la ha dejado clara desde su llegada: "El club siempre quiere estar en el máximo nivel, esa es mi mentalidad y estos son los clubes para los que juego. Mi objetivo aquí es ganar la Final Four".

Esta incorporación puede ser lo que la plantilla catalana necesitaba para pelear decididamente por el primer lugar del grupo y la clasificación directa a cuartos de final. En medio de un calendario muy ajustado, al que se le suman encuentros internacionales con sus selecciones, Barcelona se potenciará de sobremanera con este jugador que puede llegar a ser clave para el ingreso al Final Four y la pelea seria por el título.

A pesar de la ilusión de la afición por ver lo más pronto posible a Palmarsson, el entrenador Xavi Pascual ya adelantó antes del duelo en Cangas que tiene en mente “ponerlo en la convocatoria el sábado, pero eso no quiere decir que juegue” ya que “lleva cuatro meses sin jugar y acaba de hacer sus primeros entrenamientos con el resto de la plantilla”.

Palmarsson y Pascual (Fuente: Paco Largo - FCB).

Ajustando tuercas para ensamblar mejor

Los locales siguen mejorando a medida que pasa la temporada, tanto en Asobal como en la Champions League, y cada vez se hacen más fuertes a pesar de tener una plantilla todavía muy joven. Aunque no se puede dudar de la calidad y potencial que tiene a disposición Xavi Pascual, la llegada de Palmarsson puede darle un salto de calidad necesario para recuperarse de la caída ante los macedonios en la fecha pasada, y luchar definitivamente por el primer lugar del Grupo A y la clasificación directa a cuartos de final. En cuanto a la actividad reciente, los blaugranas vienen de derrotar el pasado miércoles al Frigoríficos Morrazo Cangas (31-21) en la octava jornada de la Liga Loterías Asobal, sumando su octavo triunfo consecutivo y manteniendo el liderato.

Intentando levantar cabeza

El Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb, multicampeón croata, no ha comenzado la temporada 17/18 de la mejor manera. Marcha sexto en la Liga de Campeones y todavía no ha ganado en sus primeros cinco encuentros, sumando 2 empates y 3 derrotas. A su vez, tampoco marcha de la mejor manera en la SEHA League donde se encuentra en la quinta posición y fue derrotado 30-23 en su último partido por el Vardar de Macedonia.

Paliza en su última vez en el Palau

Para encontrar los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos hay que remontarse hasta los Cuartos de Final de la Liga de Campeones 14/15. En esta serie el FC Barcelona Lassa se impuso con un global de 68-44, pero lo más destacable es que la última vez que los croatas visitaron el Palau Blaugrana cayeron de forma categórica 43-21.

Defensas igualadas, ataques dispares

En lo que va de Liga de Campeones los croatas, a pesar de no haber ganado ningún encuentro, han recibido solo 1 gol más que los catalanes (143/142). Sin embargo, la diferencia de 30 goles entre las ofensivas (154/124) es la razón para explicar las realidades diferentes que atraviesa cada equipo.