Google Plus

Vuelta a España 2017: Sprinters, la segunda unidad al asalto | Fuente: Unipublic

Tradicionalmente la última Gran Vuelta de la temporada no se ha caracterizado por tener una gran participación de los mejores sprinters del pelotón internacional y este 2017 no será una excepción, ya que los principales no participarán. Además, la dureza propuesta por La Vuelta ha desincentivado la presencia, ya que para conseguir grandes triunfos el sufrimiento puede llegar a ser demasiado elevado. En estos momentos los principales sprinters cogerán fuerzas después de un duro Tour y se prepararán para próximos objetivos.

Kittel derrotando a los principales sprinters en el Tour | Fuente: Pauline Ballet

En esta Vuelta a España 2017 habrá una serie de claros candidatos a las victorias en llegadas masivas, aunque se espera una igualdad máxima, si no hay ningún ciclista con una forma fuera de serie. Entre estos candidatos hay un gran número de ellos que no han participado en el Tour de Francia y llegarán con las piernas más frescas, aunque uno de los principales favoritos, John Degenkolb (Trek-Segafredo), llegará con un Tour en las piernas, aunque, igualmente, su favoritismo es indudable. Otros hombres como Magnus Cort (Orica-Scott), Jonas Van Genechten (Cofidis, Solutions Crédits), Sacha Modolo (UAE Team Emirates), Jens Debusschere (Lotto-Soudal), Matteo Trentin (Quick-Step Floors)... también tendrán sus opciones.

En los últimos años pocos dominadores

Las características de los sprinters que acuden a la Vuelta a España y su recorrido han provocado que en los últimos años prácticamente no se puedan encontrar claros dominadores, provocando que cada sprint pudiera ser una historia diferente. En 2016, parecía que Gianni Meersman (Quick-Step Floors) sería el principal dominador al vencer dos etapas, pero perdió fuelle y primero Van Genechten, después Drucker y finalmente Cort Nielsen le robaron el protagonismo. La misma historia se repitió en 2015, aunque sin ningún doblete, con nombres como Sagan, Ewan, Stuyven, Sbaragli, Van Poppel... entre los vencedores. Sin embargo, la excepción se produjo en 2014 con John Degenkolb dominando las llegadas masivas.

Degenkolb, el dominador de 2014 | Fuente: Giant-Shimano

Degenkolb, ¿el dominador de 2017?

El ciclista alemán es uno de los principales sprinters del pelotón internacional y se presentará a La Vuelta con la intención de compensar un Tour de Francia 2017 poco exitoso, ya que no consiguió llevarse ningún triunfo parcial, aunque en la décima etapa con final en Bergerac estuvo cerca, pero el imparable Kittel lo batió. España, es su territorio y será donde buscará un nuevo éxito, ser de nuevo el dominador. En este terreno es donde ha conseguido sus principales éxitos, donde acumula nada más y nada menos que diez triunfos de etapa.

El único triunfo 2017 en Dubai | Fuente: Dubai Tour

Los aspirantes a derrotar a Degenkolb

La nómina de posibles vencedores de etapa al sprint es muy extensa, pero entre ellos destacan dos hombres, Sacha Modolo (UAE Team Emirates) y Magnus Cort Nielsen (Orica-Scott). El italiano llegará a España buscando dominar los sprints para estrenarse en la Vuelta a España después de una temporada irregular que le han hecho vencer en pruebas menores o estar cerca en Flandes y después no poder ni estar cerca de la victoria en el Giro de Italia. El danés no puede decir lo mismo, ya que llega a España con la ilusión de repetir el éxito del año pasado, aunque está temporada no hay hecho una gran progresión. Sin embargo, ha sido capaz de llevarse dos triunfos en territorio español (Clásica Almería y etapa 3 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana).

Modolo, Trentin y Cort disputándole el sprint a Sagan | Fuente: Tim de Waele

Habrá muchos más ciclistas que se implicarán en las llegadas masivas y que podrían tener muchas opciones para llevarse el triunfo entre los cuáles aparecerá Matteo Trentin (Quick-Step Floors) -uno de los lanzadores de Marcel Kittel con una punta de velocidad interesante-, Jonas Van Genechten (Cofidis, Solutions Credits) -próximo cabeza de filas del Vital Concept, juntamente con Bryan Coquard-, Jens Debusschere (Lotto-Soudal) - veloz y joven clasicómano-, Adam Blythe (Aqua Blue Sport) -el invitado-, Juan José Lobato (LottoNL-Jumbo) -el local-... y muchos más ciclistas que podrían dar la sorpresa.