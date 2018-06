Suiza demuestra su carácter competitivo y tiene un pie en octavos de final

Google Plus

Suiza dio un paso de gigante hacia los octavos de final tras conseguir su primera victoria en el Mundial de Rusia frente a Serbia (2-1). Se esperaba un choque igualado, y desde luego no defraudó, entre dos equipos que no renunciaron a la victoria en ningún momento y que dejaron su sello durante los 90 minutos, donde también hubo tiempo para las reivindicaciones políticas que vinieron de parte de los goleadores suizos, Xhaka y Shaqiri, que celebraron sus tantos recordando sus orígenes albanokosovares.

La selección balcánica salió con las ideas más claras ante una Suiza demasiado relajada y replegada. Mitrovic solo necesitó cinco minutos para, primero mandar el primer aviso con un cabezazo que obligó a intervenir a Sommer y poco después conectar otro remate que esta vez sí iba a acabar en el fondo de la red. Serbia siguió apretando tras el gol mientras Suiza empezaba a despertar de la mano de Shaqiri. De ahí al descanso hubo un par de buenas ocasiones para cada equipo, una de las más claras en los pies de Dzemaili, que a la media hora de juego vio como una gran estirada de Stojkovic evitaba el empate tras una gran jugada colectiva, mientras que Tadic tuvo el 2-0 en sus botas justo antes del descanso tras una gran dejada de Milinkovic-Savic, pero su remate de volea se marchó por muy poco por encima del larguero. Este fue uno de los pocos detalles que dejó el futbolista de la Lazio, al que su equipo echó en falta durante muchas fases del encuentro después de su gran actuación en la primera jornada.

Tras el descanso, sabiendo que la derrota les dejaba prácticamente sin opciones, Suiza salió a por todas y no iba a tardar en encontrar su premio. En una contra llevada a la perfección, Shaqiri conectaba una volea que la defensa conseguía bloquear, pero el rechace le caía a Xhaka, que con un gran disparo desde el borde del área conseguía batir a Stojkovic. Le tocaba responder a Serbia, que con este resultado se veía abocada a jugarse la clasificación en la última jornada frente a Brasil. Los balcánicos no dejaron de intentarlo, dando entrada a Ljajic y Radonjic, pero las mejores oportunidades llegaban del ataque suizo, la mejor de ellas un disparo a la cruceta de Shaqiri, el mejor jugador del partido. El jugador del Stoke City también regaló un par de buenas oportunidades a Gavranovic, que entró en el descanso sustituyendo a Seferovic, pero el delantero del Dinamo de Zagreb no fue capaz de materializar ninguna de ellas.

Viendo el devenir del encuentro, los serbios se agarraban al empate, mientras los suizos seguían inquietando la portería balcánica, esta vez por mediación de Embolo, otro de los revulsivos que introdujo Vladimir Petkovic tras la reanudación. Pero cuando todo parecía decidido, la insistencia de los helvéticos encontró su premio en un contragolpe llevado por Gavranovic, que esta vez se vistió de asistente, y que terminó en los pies de Shaqiri, que puso la guinda a su excelente actuación batiendo de nuevo al meta serbio tras ganarle la carrera al central serbio Tosic.

Con este resultado, todo queda pendiente de la última jornada. Suiza jugará frente a una Costa Rica ya eliminada, mientras que Serbia se medirá a Brasil, donde muy probablemente el perdedor se quede fuera del Mundial, aunque el empate favorecería a la selección brasileña.