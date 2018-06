Fabián y Jiménez: la tarea de México es ir paso a paso

Google Plus

Los comentarios que recibe la selección mexicana en el Mundial de Rusia luego de ganarle a Alemania son realmente positivos, particularmente de la afición y prensa extranjera. En tierras mundialistas se dice que México es favorito a llevarse fácilmente la fase de grupos, pero en el seno Tricolor no están de acuerdo con ese pensamiento. Los jugadores aztecas, Marco Jhonfai Fabián de la Mora y Raúl Alonso Jiménez Rodríguez, hablaron en conferencia de prensa.

El mediocampista del Eintracht Frankfurt, comenzó señalando que se debe continuar trabajando y se refirió a Corea, su siguiente rival: “Ya lo hemos hablado y hay que darle vuelta a la página rápidamente, hay que tomar lo que sucedió ante Alemania como motivación para lo que viene, pero ya estamos pensando en el sábado, en Corea. Será un partido importante, en donde podemos amarrar el pase a la siguiente ronda y seguir sumando los puntos que queremos hacer".

Al respecto, Raúl Jiménez expresó: “La actitud mostrada, la capacidad de saber llevar las cosas y de sufrir, hay que mejorarla y plantear un partido tácticamente perfecto, sabemos que ellos son jugadores rápidos, que se paran muy bien, son ordenados”.

Acerca de si se debe mantener el equipo que inició ante Alemania o cambiar, Marco Fabián expresó: “Somos un equipo de 23 jugadores y todos tenemos que estar listos para cuando llegue la oportunidad. Venimos trabajando hace mucho tiempo juntos y obviamente, en lo personal y uno como jugador, siempre quiere estar dentro de la cancha haciendo lo mejor posible, pero también fuera juegas un rol importante; el apoyo incondicional y trabajar todos los días a tope, eleva el nivel del equipo y eso se está mostrando”.

Respecto al cuestionamiento de si debe seguir o no Juan Carlos Osorio después del mundial, Jiménez argumentó: “Eso ya es decisión del Profesor, nosotros estamos muy contentos con él, sabiendo que su proceso no ha sido para nada fácil, ha sido muy criticado, pero nosotros lo hemos sabido respaldar y él ha sabido llevar esas críticas. Al final es decisión simplemente de él y nosotros apoyarlo, estando conscientes de que esto no es nada fácil.

Jiménez comentó que el hecho de que se hable del interés de jugadores por parte de los Clubes durante el Mundial, no afecta siempre y cuando se sepa manejar.

“Yo creo que es una motivación extra siempre y cuando se sepa llevar, que se trate de una manera que no distraiga lo que se está haciendo en el Mundial. En mi caso tengo un nuevo equipo, buscando nuevas metas y es una motivación más como lo he dicho en su momento en mi Club, hay que mostrar la capacidad que tengo para afrontar los momentos difíciles, para estar en la Selección, ahora mostrar las cosas para llegar a mi equipo y hacerlo de la mejor

“Tienes que ir paso a paso, partido a partido trabajando. El que esté en la cancha tiene que hacerlo de la mejor manera, igual o mejor que el que estuvo antes. Sabemos que no es nada fácil valorizar al futbolista mexicano, pero se va a ir dando poco a poco”.

Marco Fabián y Juan Carlos Osorio (México) Rusia 2018 | Foto: Getty

Fabián agradece la respuesta que se tuvo en Alemania tras ser derrotados por los mexicanos: “Agradecemos a los jugadores, prensa y afición alemana porque supieron valorar lo que se hizo en el partido y saben que fuimos superiores, están asombrados del gran trabajo que se hizo, del gran equipo que tenemos y ellos lo demuestran con palabras tanto de amigos que tengo en Alemania, como en la prensa, su mismo Director Técnico, creo que supieron perder y eso es de valorar”.

“Nuestra tarea es ir paso a paso. La primera tarea se consiguió, ahora pensamos en ganarle a Corea y eso nos acercará, si no nos pondrá en la siguiente ronda; nos acercará a eso y después no podemos relajarnos y pensar lo mismo con Suecia, intentando seguir sumando y pasar como primeros de grupo”.

Raúl Jiménez dio su punto de vista sobre el halago de Diego Maradona a Guillermo Ochoa, al decir que es uno de los tres mejores porteros del mundo: “Es muy bonito y es un halago cuando alguien habla bien de ti o de algún compañero tuyo. Memo hizo un gran partido, pero lo ha venido haciendo durante toda su trayectoria.

“Es algo que hay que saber hacérselo entender tanto a él como a todos nosotros de que siempre habrá comentarios buenos o malos, pero habrá que tomarlos de quien vengan y de la mejor manera, en su caso ahora es de una persona que fue Campeón del Mundo, hay que reconocérselo. Nosotros estamos conscientes de que Memo es un gran portero, al igual que (Jesús) Corona y (Alfredo) Talavera”.

Jiménez Rodríguez en todo momento externó que la intención del equipo mexicano es ganar todos los juegos que se disputen, sin importar el rival que tengan enfrente: “Como lo hemos comentado desde el principio, veníamos con la intención de ganar todos los partidos, es lo que queremos, en un Mundial le tienes que ganar al que te pongan enfrente para poder lograr el objetivo que quieres, hay que hacerlo de la mejor manera, mostrar nuestro mejor nivel en cada partido, bien ordenados tanto defensiva como ofensivamente y es un equilibrio que tenemos que buscar para los partidos que vienen”.

Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa (México) en Rusia 2018 | Foto: Notimex



Marco Fabián mandó un claro mensaje respecto al grito tan característico de la afición mexicana pero que ya comienza a tener consecuencias importantes en la competencia: “Es buen momento para enviar el mensaje, ya nos amonestaron ayer por el tema del grito y hay que invitar a la gente a que no lo haga, a que nos apoyen de una forma diferente, se viene hablando de esto ya hace mucho tiempo, pero ya hay diferentes normas y al final están hablando que a la gente que vean les pueden quitar el Fan ID, que no podrán entrar a apoyarnos, hacer el viaje tan largo para estar con nosotros y que no los dejen entrar sería una lástima".

“Evitémonos gritar eso, apoyemos de diferente manera, cantando el cielito lindo, de una forma más agradable, gritando México al cien por ciento, pero que se abstengan de gritar eso que tanto nos afecta, hay que evitarnos ese castigo”.

El ariete del equipo mexicano explicó qué es lo que los ha convencido tanto del trabajo del entrenador Juan Carlos Osorio que el grupo ha entrado en una comunión sin igual con el estratega: “Algo muy importante es la capacidad que él tiene de ver el fútbol, lo ve desde una manera muy distinta, es enfocado, sabe distinguir y observar de diferente forma ciertas jugadas que uno a simple vista no nota. Es muy preciso a la hora de dar un comentario, de analizar a los rivales, nosotros lo notamos en las charlas y en los videos, nos lo ha ido enseñando, no solamente ver la pelota, sino en lo que sucede alrededor también”, señaló, Fabián de la Mora.

El mediocampista mexicano dió su punto de vista sobre los motivos por los que el Director Técnico del equipo Azteca se ha ganado su completa confianza y apoyo. “Yo siempre lo he dicho, es un 'enfermo del fútbol' y eso lo transmite, pero sobre todo, una parte muy peculiar e importante para nosotros es la confianza que nos otorga, es una persona a la que le puedes hablar cara a cara de lo que sea y te va a ayudar siempre, todo el tiempo tiene la mejor respuesta para ti”, puntualizó Marco.

“Hay un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, habrá que esperar y ver, ir cambiando la idea de la gente poco a poco, este partido de Alemania cambió la idea de algunos, sabemos que no siempre vas a tener a todos a tu favor, pero con que seamos la mayoría nos ayuda a seguir encarando las cosas como las hemos venido haciendo y de mejor manera”, concluyó Marco Fabián.



Para finalizar, Raúl Jiménez respondió si habían visto o conocen algo de su próximo rival, la República de Corea: “Sí hemos visto algunos videos, desde antes, de los partidos de preparación que tuvieron en noviembre y marzo, de los de antes de la Copa del Mundo, nos hemos preparado para los tres partidos, más para el de Alemania, por ciertas razones, pero si hemos visto diferentes juegos de Corea, en la semana seguiremos analizando lo que son y como lo dije antes, son rivales rápidos, bien parados tácticamente y habrá que tener mucho cuidado a la hora de sus contragolpes o de las veces que tengan el balón”, concluyó.