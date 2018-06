Para la FMF el duelo más importante de México es contra Corea del Sur

Guillermo Cantú, Secretario General de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que el duelo más importante de México es contra Corea del Sur, así lo afirmó tras la llegada del equipo nacional mexicano a Rostov, donde este sábado se medirá a los surcoreanos en la Rostov Arena.

A su llegada, Cantú, atendió a los medios de comunicación y el primer punto que tocó fue sobre el siguiente juego del equipo mexicano y la importancia del mismo.

“Es un juego, dadas las circunstancias de la manera en la que se presentó el primero, se convierte este en el más importante del Mundial”, indicó Cantú en declaraciones que proporcionó la FMF en un comunicado.

Tras la buena actuación del equipo mexica ante los germanos, dejó en claro que no deben lamentarse por el pasado ni ver a futuro, pues en el Tricolor van partido a partido.

El directivo de la Federación Mexicana de Fútbol se mostró mesurado, tranquilo, entendiendo que esto apenas va en su inicio y explicó que al interior del equipo todos entienden que van paso a paso.

“Yo no me adelantaría, lo he dicho desde el principio, vamos partido a partido, paso a paso, es importante reconocer y hacer consciencia de que este proceso es así, no hay que adelantarse, hay que vivir el día de hoy, con todo lo que implica, y no estar lamentándonos por el pasado ni especulando por el futuro. Hay que tratar de disfrutarlo, es un mundial, una fiesta y hay que tomarlo con esa responsabilidad”, puntualizó Cantú.

Hinchas de la Selección Mexicana de Fútbol en Rusia 2018 | Foto: Getty

"Cambiemos el grito", pide Cantú y la FMF a la hinchada mexicana

Sobre el grito considerado homofóbico que costó una nueva sanción a la FMF, la decimoquinta, ahora de más de 200 mil pesos mexicanos (10 mil dólares EE.UU.) y con una seria advertencia de la FIFA de que podría sancionar de forma más severa, incluso con la pérdida de puntos al equipo nacional.

“A pesar de que fueron dos o tres veces que se escuchó, creo que va disminuyendo y, en la medida en la que podamos hacer más consciencia con todo mundo, con todos los mexicanos, sobre todo con los que han viajado y que vienen a disfrutar, desaparecería”, apuntó el directivo azteca.

Guillermo Cantú comentó que las reglas están desde el inicio y buscaron con el organismo hacer algo en conjunto, “una de las cosas que ellos dicen, desde antes del Mundial, era la posibilidad de sacar personas, incluso quitarles el Fan ID, lo que sería muy lamentable”.

El secretario general de la FMF reiteró que la conciencia de cada aficionado y la educación serán determinantes para terminar con el grito o modificarlo, y aunque entiende la euforia y la fiesta de los mexicanos, “hay que celebrarla con responsabilidad”.

“Somos muchos mexicanos como para escondernos en ese sentido. Lo mejor como lo hemos dicho es la consciencia, la educación para que esto, o cambie, o se pueda erradicar por completo. Mejor cambiemos el grito”, acotó Cantú.

Reconoció que acabar con el grito puede ser una responsabilidad del organismo mexicano, “tal vez no sabemos comunicar de la manera o tan rápido como quisiéramos para modificarlo”, finalizó Guillermo Cantú.

Previo al viaje del Tri a Rostov, el equipo nacional trabajó por espacio de 90 minutos en Moscú, donde el técnico Juan Carlos Osorio afinó detalles rumbo a su segundo partido del Grupo F del Mundial de Rusia 2018; ya en esta ciudad, un centenar de aficionados recibieron al equipo azteca.