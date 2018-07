¿Qué debe hacer México para derrotar a Brasil?

Google Plus

La fase de grupos ya es historia en esta edición del mundial. Ahora viene la parte donde los verdaderos contendientes demostrarán de que están hechos. Ahora es matar o morir. De los 32 equipos que iniciaron la competencia, solo nos quedan 16.

De esos 16, hay dos que han clasificado a octavos de final, ininterrumpidamente desde 1994: México y Brasil. Ambos se verán las caras en Samara este lunes. Los cálculos previos a la Copa, pronosticaban el enfrentamiento entre los dos países más grandes de Latinoamérica.

Los mexicanos sorprendieron en su partido inaugural ganándole a los germanos, los actuales campeones del mundo, que más tarde se demostraría que este no sería su mundial. Obsesivo de la táctica, el estratega colombiano Juan Carlos Osorio, analizó perfectamente el funcionamiento de la maquina alemana para descifrar como anularla.

México salió a entregarle una parte del terreno de juego a los europeos, para poder aprovechar los espacios que dejaban en la defensa. La instrucción del profe Osorio era clara: evitar que Hummels tomara el balón en la salida, que lo hiciera Boateng, que no es precisamente una de sus virtudes. La velocidad por las bandas y la cadencia de Carlos Vela, fueron las principales armas del conjunto azteca.

Contra Corea y Suecia, el tri, cambió su intención de juego. Pese a que presentó a los mismos jugadores –solo Hugo Ayala no repitió-, la idea ahora era ser el que llevara la batuta. Funcionó ante los coreanos, no así con los suecos que se han mostrado extremadamente sólidos en defensa.

Por su parte la verdeamarelha no perdió ninguno de sus tres partidos de la primera ronda. Fue de menos a más. Empate ante Suiza, victoria sufrida frente a Costa Rica y al final tres puntos contra Serbia, siendo superior en el trámite y a ratos jugando a medio gas.

El equipo de Tite no suele cambiar mucho. El portero será sin dudas Allizon. Miranda y Thiago Silva los centrales, en la lateral estará Marcelo (a reserva de lo que diga la lesión que sufrió en los minutos iniciales del tercer juego) en todo caso entraría Filipe Luis. En el centro del campo es donde quizá haya dudas. Neymar es inamovible y la figura hasta el momento en la copa es Coutinho, por lo que la discusión será: Douglas Costa o William. Adelante seguro irá con Gabriel Jesús.

Con Osorio, lo más seguro es que continué con los mismos once, salvo Héctor Moreno que por acumulación de amarillas no podrá estar. La opción de cambio más viable es que entre Hugo Ayala, que fue titular ante Alemania. Rafa Márquez también podría hacerlo, aunque es evidente que, por el tema de la edad, no está para jugar 90 minutos a ese nivel.

El colombiano ha declarado que podría jugar con línea de tres. Eso sería desperdiciar un hombre, ya que Brasil juega con uno solo en punta. Lo más conveniente es poblar el medio campo, prestando atención a las incorporaciones de Fernandinho y desde luego a Coutinho.

México sale ahora, desde el lugar de la víctima, ahí donde se siente más cómodo y se libera de la presión de ser protagonista. El cambio de roles seguro también será un cambio en el planteamiento y le sedera la iniciativa a Brasil.

Los aztecas deben apostar a la contra, lo que mejores dividendos les ha dado. Osorio ha mantenido cierta coherencia en las alineaciones y en los cambios (salvo el juego ante Suecia). Lo más prudente parece apostar a la continuidad. La ausencia de Dani Alves abre una debilidad para el scratch en la lateral izquierda que podría ser usada por los mexicanos.