Google Plus

Luego de polémicas, polémicas y más de esas por fin se llega a un acuerdo en una hoja de papel con contrato, firma y acuerdo de ambas partes y no, no es para el Bayern Munich, sorprendentemente se anunció que Arp se va a quedar ha jugar en la Bundesliga 2 ,algo que parecía el jugador no estaba dispuesto a asumir luego de varios 'caprichos’ según la prensa alemana.

Durante el día jueves 19 de julio, se llevó a cabo una reunión con la presencia de Bernd Hoffmann (Presidente del Hamburgo), Ralf Becker (director deportivo), Jürgen Milewski (representante del jugador) misma en la que se acordó la renovación que lo liga al club hasta el 30 de junio del 2022 según Transfermak. De esta manera Arp aclara su futuro y no sé batallará más en está cansada novela.

Arp jugó 18 partidos en la temporada pasada (2017-18) y anotó 2 goles en sus primeros tres partidos pero luego los restantes 15 partidos que participó no obtuvo gol, no estuvo convocado en los últimos dos partidos de la temporada.

"Para Fiete, quedó inmediatamente claro después del descenso que le gustaría quedarse aquí y hacer cualquier cosa para volver a estar con su club. Al final, ésta es una muy buena señal para todos nosotros que, como un modelo a seguir como Fiete se mantiene a pesar de las oportunidades que ahora lo han ofrecido con nosotros", dijo el director deportivo Ralf Becker. Y aunque es (muy) probable qué dejé al Hamburgo por el Bayern en 2019 dejará por lo menos unos 5 millones de euros por el traspaso.

Ahora con el compromiso de lograr el ascenso a Primera División, Arp tendrá qué trabajar duro para ser titular ya qué parece que Lasogga lleva la ventaja. Fiete es un jugador muy joven y tiene mucho camino por recorrer, es posible que sea uno de los guías de los dinosaurios en su regreso a la primera división. Esta experiencia en la segunda categoría del fútbol alemán lo hará crecer como jugador y como goleador.